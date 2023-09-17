逃亡4度變裝製造斷點 吳男收押

吳嫌逃亡過程不斷更衣，警方尋獲他在途中丟棄的外套、安全帽、鞋子、衣服，並撈獲一把疑似犯案的水果刀。（民眾提供）

2023/09/17 05:30

〔記者許麗娟、黃佳琳／高雄報導〕高雄市六十三歲男子吳龍滿前天殺害樓上鄰居夫妻致死，隨即在屏東被捕。警方前天凌晨在高屏溪萬大大橋下找到疑似涉案水果刀，但兇嫌仍拒絕回答相關案情，對於自己痛下殺手讓死者兩名幼子無辜失去雙親，犯案後的態度也相當冷漠；檢察官認定兇嫌涉犯殺人重罪，有逃亡、滅證之虞，昨向法院聲請羈押獲准。

企圖湮滅證物 犯後態度冷漠

吳犯案後騎機車南下屏東逃逸，專案小組沿路調閱監視器追人，發現吳曾在高屏溪萬大大橋下停留，員警搜索時水位高漲，未發現可疑事物，前天深夜水退後二度搜索，昨天凌晨一點多在橋下高屏溪畔，距岸邊約五至十公尺處找到吳逃亡時所穿的外套，並在勾取外套時，掉出一支紅色刀殼的水果刀，已將該把刀械送交鑑識採證，以釐清是否為犯案兇刀。

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專案小組過濾監視器發現，吳犯案逃逸時，沿途不斷更衣及製造斷點，從離開大樓到屏東落網時，共變裝四套衣服，目前已在屏東縣佳冬鄉找到吳丟棄的安全帽、藍色T恤和一雙布鞋，以及萬大大橋下的一件外套和一支水果刀，但他離開大樓時提的塑膠袋，以及更換丟棄的褲子等仍未尋獲。

警方指出，吳落網後承認殺人，但拒答其他相關問題，一路行使緘默權，也拒絕檢警夜間訊問；昨午移送高雄地檢署複訊時，仍不開口，檢方根據相關事證向法院聲請羈押，獲法官裁准收押。

檢方指出，吳男當著兩名幼童面前殘殺其父母，犯後換裝逃逸，還把凶刀、作案衣物隱匿，企圖湮滅證物，落網後不肯開口說話，經綜合卷內事證，認定有羈押偵辦必要，依此向法院聲押。

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