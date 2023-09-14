為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

多次違保護令 羈押甫獲釋 恐怖情人闖超商 狠砍前女友30刀

多次違反保護令羈押釋男子余俊翰，獲釋後到超商瘋狂砍殺吳女。（讀者提供）

多次違反保護令羈押釋男子余俊翰，獲釋後到超商瘋狂砍殺吳女。（讀者提供）

2023/09/14 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區昨天發生情殺案，卅三歲男子余俊翰因多次違反保護令跟蹤騷擾廿三歲前吳姓女友被羈押，余男獲釋後，昨天凌晨三點半左右，到吳女工作的超商，涉嫌持水果刀狠砍吳女四肢卅刀，吳女渾身是血爬出店外呼救，仍遭余男追砍，幸有鄰居見義勇為制止，余男才罷手逃離，吳女經送醫搶救未脫離險境，余男逃亡近十五小時，昨晚六點四十五分在左營區落網。

女渾身血爬店外呼救 男仍追砍

檢警調查，余男與吳女今年四月分手後，余男曾多次前往吳女工作的超商要求復合，吳女不堪其擾，五月聲請保護令，法院六月間核發，但余男仍多次違反保護令跟蹤騷擾，吳女報案後，七月廿二日余男被拘提到案，被法院裁定羈押，直到八月廿八日才獲釋。

鄰持球桿嚇阻 男逃15小時落網

余男獲釋後，於九月九日又前往吳女工作的超商外徘徊，吳女曾報警，但警網趕到時余男已離去；未料，昨天凌晨，余男趁吳女在超商值班時，闖入店內持暗藏的水果刀猛刺吳女，吳女忍痛爬出店外呼救，但余男殺紅眼，追出店外對著吳女的四肢猛刺，直到鄰居見狀趕緊持高爾夫球桿嚇阻，余男才罷手離去。吳女手腳遭砍殺卅刀，送醫搶救送入加護病房。

據了解，余男犯案後換了身上沾血的衣褲，獨自在市區閒晃，直到晚間六點多，警方循線在左營大路一家餐飲店逮到正在買東西的余男，警方正漏夜偵辦。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播