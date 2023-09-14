多次違保護令 羈押甫獲釋 恐怖情人闖超商 狠砍前女友30刀

多次違反保護令羈押釋男子余俊翰，獲釋後到超商瘋狂砍殺吳女。（讀者提供）

2023/09/14 05:30

〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市苓雅區昨天發生情殺案，卅三歲男子余俊翰因多次違反保護令跟蹤騷擾廿三歲前吳姓女友被羈押，余男獲釋後，昨天凌晨三點半左右，到吳女工作的超商，涉嫌持水果刀狠砍吳女四肢卅刀，吳女渾身是血爬出店外呼救，仍遭余男追砍，幸有鄰居見義勇為制止，余男才罷手逃離，吳女經送醫搶救未脫離險境，余男逃亡近十五小時，昨晚六點四十五分在左營區落網。

女渾身血爬店外呼救 男仍追砍

檢警調查，余男與吳女今年四月分手後，余男曾多次前往吳女工作的超商要求復合，吳女不堪其擾，五月聲請保護令，法院六月間核發，但余男仍多次違反保護令跟蹤騷擾，吳女報案後，七月廿二日余男被拘提到案，被法院裁定羈押，直到八月廿八日才獲釋。

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鄰持球桿嚇阻 男逃15小時落網

余男獲釋後，於九月九日又前往吳女工作的超商外徘徊，吳女曾報警，但警網趕到時余男已離去；未料，昨天凌晨，余男趁吳女在超商值班時，闖入店內持暗藏的水果刀猛刺吳女，吳女忍痛爬出店外呼救，但余男殺紅眼，追出店外對著吳女的四肢猛刺，直到鄰居見狀趕緊持高爾夫球桿嚇阻，余男才罷手離去。吳女手腳遭砍殺卅刀，送醫搶救送入加護病房。

據了解，余男犯案後換了身上沾血的衣褲，獨自在市區閒晃，直到晚間六點多，警方循線在左營大路一家餐飲店逮到正在買東西的余男，警方正漏夜偵辦。

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