罕見殺人被告不上訴 家屬寬容是關鍵

新北地院國民法官專庭七月間依殺人罪判季婦七年二月徒刑，外傳檢辯雙方都擬不上訴。（資料照）

2023/09/13 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕六十三歲季姓婦人不堪長期家暴，去年殺害七十二歲的范姓丈夫，新北地院國民法官專庭七月間依殺人罪判季婦七年二月徒刑，外傳檢辯雙方都擬不上訴，台灣司法人權進步協會理事長何俊英直言，本案最重可處死刑，若就此確定，為司法史上非常罕見的案例，也意味著國民感情導入審判後，確可有效節省訴訟資源，是好的第一步。

司進會：有效節省訴訟資源

何俊英表示，全案若確定，凸顯國民法官制度在訴訟經濟、判決理由、事實認定、適用法條、審理效率、量刑輕重等層面上，都獲得前所未有的進展。國民法官是我國刑事訴訟史上的重大變革，司法院希望引進國民法官，讓合議庭做成的決定更「接地氣」，如一審確定，代表被告、檢察官與死者家屬不只認可職業法官的訴訟指揮，也肯定國民法官的審判價值，是好的第一步。

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何俊英強調，曠日廢時的訴訟，凌遲著被告與死者家屬，若能於第一審確定，有助降低他們的不確定感，減少反覆開庭的訟累與重複勘驗的傷痛，也可避免經過漫長的上訴卻出現初一、十五不一樣的結果，傷害司法公信力。

此外，一審即確定，展現國民法官專庭的堅實與價值。不過何強調，本案只是首例，未來是否會成為常態，現囿於樣本數不足，無法假定。

另幾起多重判 被告上訴機率高

伯衡法律事務所高雄所所長徐弘儒分析，國民法官案件在證據開示、卷證不併送等法庭活動上，確較現行制度更中立，且國民法官法也規定二審必須尊重一審的事實認定，但本案如一審確定，應是家屬不願再讓受家暴的季婦受到折磨，季婦也因獲得減刑而對刑度無意見，與國民法官較無關係；徐研判，目前幾起國民法官案件多重判，被告上訴的機率很高。

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