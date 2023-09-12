空運快遞安毒 竹聯幫明仁分會組長起訴

調查局台北、桃園市調處及刑事局除暴特勤隊，鎖定竹聯幫明仁會桃園分會據點展開攻堅，順利逮獲涉嫌販運毒品的蔣文舜等人。（調查局提供）

2023/09/12 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕竹聯幫明仁會桃園分會組長蔣文舜，涉嫌以空運快遞方式，夾藏黑市價格約三百萬元、重達二點八公斤的二級毒品安非他命入境，經海關抽查發現異狀後，報請檢調查辦；今年五月，蔣男等幫眾被拘提到案，台北地檢署昨依可處無期徒刑的運輸二級毒品等罪，起訴在押的蔣男、領取毒包裹的車手葉承恩及林智華等三人。

當初也被逮捕的明仁會桃園分會副分會長蘇柏偉等七名幫眾，檢方則查無七人涉參與運毒的事證，將蘇男等七人不起訴。

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據悉，蔣男承認主導運輸安毒，但否認是明仁會成員；葉、林二人則承認是桃園分會成員，並供出是受蔣男指使出面領取安毒包裹。在押三人將移審台北地院。

全案起源於明仁會今年初高調舉辦春酒，引來行政院長陳建仁飭令嚴辦；司法系統展開各項掃黑行動，今年三月，關務署台北關掌握情資，發現有販毒集團利用空運快遞作為運毒管道，隨即報請檢調查辦；今年五月十六日，檢警鎖定明仁會桃園分會展開攻堅，順利將蔣男等人逮捕到案。

竹聯幫涉販運安毒案件不只這件，平堂成員也涉組織跨國走私毒品集團，將二公斤安毒混製成「毒蠟燭」，因顏色不一致，經海關抽驗發現含有安毒，報請檢方偵辦。

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