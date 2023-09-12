知名賽鴿飼料商賣偽藥 5年撈893萬

賽鴿用黃藥粉、白藥粉在台灣並無合法進口，耐久能台灣代理商涉嫌引進後，在大量製成偽藥販售鴿友。 （民眾提供、翻攝淘寶網、資料照）

2023/09/12 05:30

獸醫︰中國引進藥品成分不明 恐傷賽鴿

〔記者陳冠備／彰化報導〕知名賽鴿飼料品牌「耐久能」在台代理商成立賽鴿醫院，卻使用由中國輸入的非法藥品調製偽藥，五年間獲利達八九三萬元，彰化地方法院審理後，依違反《動物用藥品管理法》製造偽藥罪等罪，將業者楊姓男子判處一年八月徒刑，協助調劑的劉姓、張姓男子各處一年二月徒刑，並沒收不法所得，因三人均採認罪協商，都獲緩刑處分；獸醫表示，鴿主若是使用從中國引進的藥品，因成分不明，恐傷及賽鴿。

業者楊男判1年8月 獲緩刑

判決指出，楊姓男子為「耐久能」在台代理商，而劉姓男子為該公司副總，張姓男子擔任賽鴿醫院負責人。從二○一七年起，楊男從中國廣州取得台灣尚未開放合法輸入的白藥粉、黃藥粉，由張男調配出「呼吸道複合感染粒」、「毛滴蟲、球蟲藥劑」、「腸炎下痢粉」等配方藥品，供賽鴿使用，而劉男則負責採購葡萄糖、攪拌桶等製藥工具，生產印有「耐久能」或「耐久能賽鴿醫院」字樣包裝的偽藥。

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從廣州輸入黃、白藥粉調製偽藥

不少鴿友從賽鴿雜誌得知該公司有販售相關藥品，打電話求藥問診，劉男再製作偽藥處方箋販售，並由未實際駐診的張男，在處方箋上的「職業獸醫師」欄位蓋上章戳，從二○一七年到二○二二年間，五年不法獲利八九三萬餘元。

楊男被捕後一度辯稱所賣的是處方藥，不是偽藥；劉男坦承公司大量製造偽藥，鴿友要買藥時直接從公司出貨；張男也坦承平時由劉男轉述賽鴿病症，他再開立處方，並由劉男調配，他並未實際從事診療行為。

檢方偵辦後，將楊男等人依違反製造與販賣動物用偽藥罪嫌起訴；法官審理時，三人向檢方提出認罪協商，坦承罪行，法院審結判處楊男有期徒刑一年八月、併科罰金八十萬、緩刑四年，向公庫支付一五○萬元；劉男、張男各處一年二月徒刑，併科罰金十萬，均緩刑三年，各須向公庫支付五十萬、八十萬元，耐久能公司另科罰金一五○萬元。

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