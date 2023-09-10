公車撞死台中母子 判一年四月

肇事的陳姓公車司機向李女父親下跪道歉。（資料照）

2023/09/10 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中豐原客運一輛公車，去年底左轉時撞上走行人穿越道的伊拉克籍季先生一家三口，造成季男的妻子與稚子死亡，季男指控陳姓司機有殺人之意，台中地院認為陳男與死者不相識、無仇怨，無殺人動機與故意，但陳男行經人行道未依規定禮讓行人，應加重其刑，自首則應減刑，依過失致人於死罪判處一年四月徒刑，可上訴。

陳姓司機去年十二月廿七日深夜，駕駛公車行經台中市北區學士路與英才路口（中國醫藥大學附設醫院旁），貿然左轉英才路，撞上季男、季男的台籍李姓妻子、兩人的一歲幼子；季男手腕挫傷，其妻與幼子傷重死亡。此案引發輿論沸騰，台灣也被國外媒體形容是行人地獄。

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駕照被吊銷 打零工過活

陳男肇事後，駕駛執照被吊銷，只能打零工賺取微薄薪水，撫養年邁父親與子女；他供稱「通過時，沒有看到行人」，未故意撞人，更無殺人之意。

台中地院對於季男指控陳男具有殺人的不確定故意，認為陳男過去無交通事件刑事紀錄，與死者素昧平生、無仇怨，無殺人的故意及動機。

至於公車撞上嬰兒車與季男的妻子李女後，又行駛五秒輾過李女，季男質疑陳男是故意為之；法官考量人的反應時間，以及公車較重、需較長煞車距離，認為難以期待能於五秒內停止，又無其他證據可證明陳男有殺人之意。

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