竹聯幫平堂涉跨國走私毒蠟燭 5人起訴

海關抽驗時察覺蠟燭顏色不均，初驗發現竟含安毒成分。（資料照）

2023/09/09 05:30

「控制下交付」逮運毒藏鏡人

〔記者錢利忠／台北報導〕卅五歲男子林軒立涉夥同竹聯幫平堂成員，組織跨國走私毒品集團，將安非他命混入香氛蠟燭中，再冒名精品蠟燭品牌的名義，自加拿大空運包裹，走私市值約四百四十萬元的二公斤安毒入境；全案經報請檢察總長指揮，實施「控制下交付」，順利逮獲最上游的林男，台北地檢署昨依輸入二級毒品、懲治走私條例等罪嫌，起訴林男及同夥等五人。

「控制下交付」意指，司法機關為追查毒品案件藏鏡人，或須續追上游共犯，基於辦案需求，以「暫緩逮捕」方式先放行闖關的走私貨品，待時機成熟再一網打盡；「控制下交付」須由司法警察報請地檢署檢察官呈報檢察長後，依序上報高檢署，最後由檢察總長召開專案會議，決定是否核發偵查指揮書。

請繼續往下閱讀...

檢警調查，今年七月林男聯繫境外共犯，在香氛蠟燭中混入二公斤安毒，將製成總重十六餘公斤的「毒蠟燭」分裝成五桶，貼上知名精品香氛蠟燭品牌外包裝，並利用香氛蠟燭的香味等障眼法，試圖躲避海關查驗。

海關抽驗時察覺蠟燭顏色不均，初驗發現竟含安毒成分，立即會同檢警組專案小組，報請檢察總長核發偵查指揮書，進行「控制下交付」，以貨追人、布線跟監，查破該集團設下的五層斷點，最終逮捕最上游的林男。

林男否認走私和運毒，供稱不知情，其下層的馬姓、周姓等四名共犯，供稱只負責接貨，不知香氛蠟燭內藏有毒品；周、馬二男均是竹聯幫平堂成員。

檢警查出，林男於二○一九年持我國護照出境，後改持加拿大護照返台，林男指示國外共犯寄出毒蠟燭，還刻意寫錯誤的桃園收件地址與電話，使郵差無法送達，再利用包裏留置郵局候領時，指派葉男領取，檢警趁葉男領貨時逮人，循線逮獲四名共犯。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法