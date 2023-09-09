死者家屬︰勿再危害社會 應判無期

劉俊龍毒駕奪2命，國民法官判12年。（資料照）

2023/09/09 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕男子劉俊龍毒駕在台中市區違規狂飆，撞死二人、撞傷一人，成為台中地院首宗國民法官共同審判案件，台中地檢署蒞庭檢察官痛批劉男犯行與態度皆惡劣，並將死者遺體照片以「刺激性證據」提示給國民法官看；死者連姓女子的胞兄到庭表達意見時，控訴劉男毀了他的家庭，請法官判處最重之刑，莫讓此人出獄後再危害社會；死者葉男的女兒則泣訴，劉男沒有愧疚之心，應該判處無期徒刑，但國民法庭並未接納，量刑十二年。

葉男的女兒說，父母早年離婚，她與父親相依為命，父親在她生日時傳簡訊說，要努力讓她有好的成長環境，盼望她努力上進，父親就像是她的好朋友，父親驟然過世讓她深受打擊，「我失去唯一家人，也失去昔日光采」，她認為劉男犯後無愧疚之心，請求判處無期徒刑，「不要再危害大眾」。

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另一死者連女的哥哥手持紅包說，妹妹每年都會親手畫紅包袋給他的兒女，「以後再也收不到了」，他期待法官考量劉男毒駕罔顧人命、橫衝直撞的惡行，請求判處廿年以上的最重之刑；連女的另一姊姊（非同車傷者）則說，她是穿著亡妹的衣服來出庭，就像帶著妹妹到法庭討公道，希望國民法官們重判，「不再有人受害」。

死者家屬的委任律師黃逸哲指控，劉男表面上認罪，實際卻是推諉卸責，把毒駕責任推卸給女友背叛他、讓他情緒不佳，開車橫衝直撞也責怪是因警察從後追逐他；振振有辭說想和解，卻又說沒有和解能力，沒有如何賠償的打算，只能靠獄中的勞作金慢慢賠；而被撞傷的連姊姊，至今仍無法走路，律師依此建請法官量處「應有之刑」。

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