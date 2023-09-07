偵破首宗AI搶票黃牛案 台大資工碩士寫程式代購大賣

台大資工研究所畢業的30歲周姓男子，以自己撰寫的AI程式搶票大賣黃牛票。（刑事局提供）

2023/09/07 05:30

〔記者邱俊福、王定傳／綜合報導〕台大資工研究所畢業的卅歲周姓男子，在臉書成立搶票工作室，以自己撰寫的AI程式搶票大賣黃牛票，三個月內賺取廿七萬餘元，其中以「太妍演唱會」最夯，新北地檢署指揮刑事警察局前往周男住處，查扣電腦、手機及多種搶票程式，周男繳交全數犯罪所得，訊後請回；這是文化創意產業發展法六月修法上路後，首次查獲黃牛以程式搶票，依法可處三年以下徒刑。

文創法修法上路 最重可關3年

警方調查，周男擔任科技業工程師，年薪達一八○萬元，但因雙親長期臥病，需負擔龐大醫療費用，五年前撰寫搶票的AI程式，幫人搶購熱門演唱會門票，依熱門程度每張加價一千至三千元的代購費，至今累積一千多名客戶。

請繼續往下閱讀...

今年六月二日文創產業發展法上路後，周男持續接受訂單，經查六至八月營業額高達兩百多萬元，獲利廿七萬九千元，當中七成訂單為太妍演唱會，每張代購費三千元，每月最多搶票九十張。周男向檢警表示知道有修法，但認為只是代購，自己並無不法。

成立工作室搶票 3個月賺27萬

警方指出，周男成立「輕鬆購工作室台灣演唱會門票代購代搶」網站，吸引購票民眾下單，周男成功訂票後，將取得門票或超商取票序號交給客戶。

昨天該工作室發出聲明，強調並無與黃牛集團合作，代購費是與客戶在開賣前談定，也未「加價販售」，對於因誤解文創產業發展法的定義遭檢警搜索，深感懊悔與自責。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法