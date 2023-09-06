報一巴掌之仇? 雙煞砍廟公雙腳筋

新北市男子陳瑞坤、胡宏駿持刀到宮廟門口險些砍斷傅姓廟公雙腳腳筋，犯案後迅速逃離、投案。（記者吳仁捷翻攝）

2023/09/06 05:30

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市三重一名傅姓廟公在自家廟前無故遭雙煞持藍波刀砍倒在地，雙腳腳筋幾乎遭砍斷、右手臂也遭砍傷，砍人主嫌陳瑞坤投案後辯稱，去年參加某場廟會時，遭傅男打一巴掌，一直懷恨在心，因此找友人胡宏駿一起砍人；但傅男指稱沒跟人結怨，反倒在外積欠數十萬元的債務，懷疑是債主找人教訓他，警方將陳、胡雙煞送辦，深入追查犯案動機。

廟公稱只有欠債 沒結怨

三重警分局慈福派出所四日下午五時許獲報，一名男子在三重區仁愛街巷內被砍傷倒地，警方到場，發現三十八歲傅姓男子遭砍傷，先將傷者送醫救治，雖無生命危險，但雙腳腳筋幾乎遭砍斷、右手也受傷；警方展開追查之際，二十三歲陳瑞坤、二十五歲胡宏駿開車到慈福所，帶兩把大藍波刀投案，警方當場壓制。

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砍人主嫌陳瑞坤向警方表示，去年底在板橋參加廟會，徒步時與傅男擦撞，遭對方痛罵、打了一巴掌，九個月來懷恨在心；本月初他到三重找朋友，認出在附近開宮廟的傅男，隔天找來友人胡男到三重報仇。

警方追查發現，雙煞開車在案發處附近繞行一個多小時，趁傅男閃車講電話時，持刀衝下車砍人，將傅男砍倒在地，還不停手，因有人發現大喊警察來了，才逃離現場。

犯案即投案 警疑幫派教唆

據了解，遭砍傷的傅男說，多年來參加無數廟會，但不記得曾經打人巴掌，更不認識陳、胡兩嫌，但供稱在外積欠數十萬元的債務，因宮廟收入不好，積欠多年，懷疑是債主找人教訓他，因傷勢不輕，因此也對陳、胡兩嫌提告殺人未遂罪嫌，警方將兩嫌依法送辦。

據透露，陳、胡雙煞分別有酒駕公共危險、毒品、詐欺等刑案紀錄，犯案後帶凶刀械投案，與幫派教唆犯案後便投案手法雷同，警方高度懷疑陳嫌供詞，將深入追查，揪出幕後主嫌。

新北市男子陳瑞坤、胡宏駿持刀到宮廟門口險些砍斷傅姓廟公雙腳腳筋。（記者吳仁捷翻攝）

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