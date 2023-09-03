派出所長開車違規 下屬警員開罰單舉發

邱量虔強調自己開車違規，被自己派出所員警開罰單，「不要以為交通違規白單、紅單還有（撤銷）空間」。（取自臉書，記者張瑞楨翻攝）

2023/09/03 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市警局第四分局春社派出所長邱量虔，七月一日駕駛私人轎車行駛轄區內，變換車道卻沒有打方向燈，被民眾持行車紀錄器畫面檢舉，該所員警開罰單舉發所長，邱昨天收到罰單並公開此事，自嘲自己違規「被自己轄區同仁開單舉發」，他趁此機會強調「不要以為交通違規白單（逕行舉發）、紅單有撤銷空間！請不要再拿違規單子為難你的警察朋友！」。

此件紅單的違規地點，是春社派出所轄區的永春路接近筏子東一街，違規項目為「未依規定使用方向燈」，處以罰鍰一千二百元並記點一次，填單人是春社所的員警，罰單附上的舉發照片，顯示邱量虔確實駕駛黑色休旅車，變換車道時沒有打方向燈。

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所長自嘲 要吃吐司度日了

邱量虔坦言：「我違規！變換車道忘了打燈」，這張罰單是自己轄區的員警開給他的，他也利用這個機會強調，此事也驗證，不要以為交通違規白單、紅單還有撤銷空間，「請不要再拿違規單子為難你的警察朋友」，把罰單拿給警察朋友「處理」，通常都是警察自掏腰包繳納的。

他自嘲說，自己繳納罰鍰後，近期只能吃吐司度日了，強調包括他自己與民眾，不傷荷包的最佳之道，就是遵守交通規則。

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