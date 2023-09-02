修法後第一件 害馬國女大生 家屬獲180萬刑事補償金

凶手陳柏諺（灰衣者）涉嫌殺害馬國女子。（資料照）

2023/09/02 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕被友人稱為「足控」的男子陳柏諺，去年殺害馬國蔡姓女大學生，全案現由法院審理中；犯罪被害人保護協會士林分會協助蔡女家屬申請犯罪被害人補償金，負責偵辦的士林地檢署決議全額補償蔡女家屬一八○萬元。本件補償是今年七月一日「犯罪被害人權益保障法」修正上路後，首件外籍被害人家屬獲償案，新法規定，法院判賠時不得扣除這筆一八○萬元。

犯罪被害人權益保障法完成修正後，補償金採從優、從速、從簡發放；金額部分，補償金定額一八○萬元、重傷補償金為八十萬元至一六○萬元、性侵害補償金為十萬元至四十萬元、境外補償金廿萬元，法院判賠時不得扣除已領取的補償金。

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加害人陳男去年四月透過社群軟體IG結識蔡女，陳男多次出入蔡女位於台北市士林區的租屋處，得知蔡女想要自創品牌，用「一卡通MONEY」贊助蔡女九萬九九九九元，但隨即反悔想取回這筆錢，前往蔡女租處。

陳男認為蔡女拒絕還錢，萌生殺意，竟一手持玩偶抱枕悶住蔡女，另一手掐頸，直至蔡女無法言語，仍不肯鬆手，終致蔡女死亡。陳男行凶後開車回新北市鶯歌租屋處，傳訊息給家人表達心情，最終被依殺人罪法辦及起訴。

士林地院審理至今十一度開庭，陳始終否認殺人、僅承認加工自殺。

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