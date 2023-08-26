為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

司改6年 滿意度48.5%高於不滿意

司法院、行政院昨舉行「司改重點成效記者會」，許宗力從七大面向、蔡清祥以三大重點，說明司改六年來的成效。（記者楊國文攝）

司法院、行政院昨舉行「司改重點成效記者會」，許宗力從七大面向、蔡清祥以三大重點，說明司改六年來的成效。（記者楊國文攝）

2023/08/26 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕司法改革屆滿六週年，司法院長許宗力昨天表示，民調顯示國人對司改的滿意度，從二○一七年的卅四．七％，上升至今年的四十八．五％，不滿意度也持續下降，國際指標亦顯示我國司法公正性、司法效能大幅成長；法務部長蔡清祥指出，已將犯罪被害補償金制度改採「國家責任」，採「從優、從速、從寬」原則審議核發，完善保障犯罪被害人權益。

司法院、行政院昨舉行「司改重點成效記者會」，許宗力從七大面向、蔡清祥以三大重點，說明司改六年來的成效。

許宗力指出，六年來因應司改而生的新制，包括國民法官新制、終審大法庭制度、憲法法庭改革等。今年上路的國民法官新制目前已收案五十三件，已宣判五件，讓國人參與重大案件的審判，使判決思考角度更多元，增加民眾對司法的信賴。

許宗力說，依據台灣民意基金會民調，司改六年來，司改滿意度從二○一七年的卅四．七％，至今年已上升至四十八．五％，同時期的不滿意度，也從五十五％下降至卅九．五％。

再依瑞士洛桑管理學院的世界競爭力年報、美國智庫傳統基金會司法效能指標，均顯示我國近年來司法公正性、司法效能有大幅成長，司改已有一定成效。

蔡清祥表示法務部也有多項司改成果，修正犯罪被害人權益保障法，將犯罪被害補償金制度改採國家責任，例如日前新北女大生被從高樓墜落冷氣機砸死的不幸事件，法務部已主動協助家屬申請補償金，依從速、從優、從寬原則審議核發。

完備社會安全網方面，蔡清祥指出，強化保護兒少機制，及早介入偵辦重大兒虐案件，並運用電腦斷層掃描（CT）加強兒童死亡案篩檢；修正外役監條例，落實中間處遇功能；為了有效打擊犯罪，運用科技加強查緝，並修正組織犯罪防制條例，斷絕犯罪組織的金援、人援。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

社會今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播