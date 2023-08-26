司改6年 滿意度48.5%高於不滿意

司法院、行政院昨舉行「司改重點成效記者會」，許宗力從七大面向、蔡清祥以三大重點，說明司改六年來的成效。（記者楊國文攝）

2023/08/26 05:30

〔記者楊國文／台北報導〕司法改革屆滿六週年，司法院長許宗力昨天表示，民調顯示國人對司改的滿意度，從二○一七年的卅四．七％，上升至今年的四十八．五％，不滿意度也持續下降，國際指標亦顯示我國司法公正性、司法效能大幅成長；法務部長蔡清祥指出，已將犯罪被害補償金制度改採「國家責任」，採「從優、從速、從寬」原則審議核發，完善保障犯罪被害人權益。

司法院、行政院昨舉行「司改重點成效記者會」，許宗力從七大面向、蔡清祥以三大重點，說明司改六年來的成效。

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許宗力指出，六年來因應司改而生的新制，包括國民法官新制、終審大法庭制度、憲法法庭改革等。今年上路的國民法官新制目前已收案五十三件，已宣判五件，讓國人參與重大案件的審判，使判決思考角度更多元，增加民眾對司法的信賴。

許宗力說，依據台灣民意基金會民調，司改六年來，司改滿意度從二○一七年的卅四．七％，至今年已上升至四十八．五％，同時期的不滿意度，也從五十五％下降至卅九．五％。

再依瑞士洛桑管理學院的世界競爭力年報、美國智庫傳統基金會司法效能指標，均顯示我國近年來司法公正性、司法效能有大幅成長，司改已有一定成效。

蔡清祥表示法務部也有多項司改成果，修正犯罪被害人權益保障法，將犯罪被害補償金制度改採國家責任，例如日前新北女大生被從高樓墜落冷氣機砸死的不幸事件，法務部已主動協助家屬申請補償金，依從速、從優、從寬原則審議核發。

完備社會安全網方面，蔡清祥指出，強化保護兒少機制，及早介入偵辦重大兒虐案件，並運用電腦斷層掃描（CT）加強兒童死亡案篩檢；修正外役監條例，落實中間處遇功能；為了有效打擊犯罪，運用科技加強查緝，並修正組織犯罪防制條例，斷絕犯罪組織的金援、人援。

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