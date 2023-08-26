老人互助會在台已數百年 官方屢禁不止

彰化和美老人互助會破產欠7億，無助的會員參與連署。（資料照，民眾提供）

2023/08/26 05:30

記者林良哲／特稿

近年台灣各地老人互助會倒閉問題層出不窮，但此一組織形式淵源已久，漢人移民來到台灣開墾時，即引進此制並發展，官方屢禁卻不能止，而此具「互助」性質的制度雖立意良善，卻也受人性貪婪影響而有所變質。

性質類似人壽保險

在漢人社會中，養生送死為人之大倫，為父母舉辦喪禮儀式的花費更是龐大。早年移墾社會的移民收入不豐，為了籌辦喪事，以互助為主的民間組織「父母會」（或稱孝子會、長生會、福壽會等）相當盛行，會員在尊親死亡時，相互捐助喪葬費用兼祭祀神明，性質與現代的人壽保險相近。

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日本人類學者伊能嘉矩於一九○一年前往澎湖網垵踏查時，發現當地也有「父母會」。日本統治台灣時，為了解當地習慣而成立台灣舊慣調查會，報告書也羅列各地的「父母會」規約，認定這是台灣民間特有的「私法」，並未嚴厲禁止。

立意雖良善 侵占會費財產不時發生

大約二、三十年前，隨著社會工商業發展變遷，「父母會」形態開始改變，尤其是各鄉鎮老人會的成立，讓原本以替父母舉辦喪禮為目的的父母會，演變成老人互助會等組織，會員數動輒成千上萬人，每月收取龐大會費，卻也不時引發人謀不臧、侵占會費財產的情況。

但整體來說，老人互助會仍有其社會功能，若好好經營，確實能為社會穩定提供力量，目前已有部分縣市政府要求老人互助會由社會局處列冊管理，固定由政府委託會計師前往稽核，並節錄查核報告公告周知，以保障會員權益。

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