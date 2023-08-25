自由日日Shoot》司法為重熟齡殺人犯覓生機

凶手楊鴻儒16天內連殺二人，先後將陳姓友人、賴姓賭友活活塞入鐵桶，棄屍中橫公路山谷。（資料照）

2023/08/25 05:30

〔記者張文川／台北報導〕高齡免死，近幾年已成法官將死刑犯判活的重要理由之一，最近的一例是屏東通訊行女店長遭擄殺案，一審以若判處凶手無期徒刑，即使假釋出獄也已是八旬老者為由，判處無期徒刑；該案合議庭為兇手黃東明開出一條活路後，連獲二審、三審支持而「順利」確定。最高法院過去從未以被告年齡偏高為由，將死刑撤銷發回更審，楊鴻儒案首開先例，法界認為似在建立一個可供遵循的前例，今後恐將拘束下級審，為「重熟齡殺人犯」覓得生機。

司法實務上，逾八十歲犯案並不少見，刑法明定「犯案時滿八十歲」得減輕其刑，也不得處死刑或無期徒刑，因此法官量刑時往往會給予優惠而從輕處置，但六十多、七十多歲並非減刑事由，且雙桶屍案兇手楊鴻儒自始至終否認犯行，犯案時僅六十三歲，現年七十一歲，是否適用年邁免死的寬典引發議論。

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以年齡過高發回 三審首例

屏東縣五十七歲男子黃東明，追求在通訊行上班的廿九歲人妻不成，竟製造假車禍擄殺對方，手段殘忍，引起社會公憤，但屏東地院去年九月以黃男出獄後年事已高、再犯危險性顯著降低等由，認為尚無剝奪其生命而與社會永久隔離的必要，判處無期徒刑；檢方認為判決不符社會期待、違背國民情感，提出上訴，不過高等法院高雄分院、最高法院均駁回上訴，全案於今年五月判無期定讞。

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