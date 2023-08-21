鬼月⋯壽星包成木乃伊遊街 驚動警網

警方查出該車車牌已被註銷，立即拖吊移置。 （警方提供）

2023/08/21 05:30

警查出該車車牌已註銷立即拖吊 慶生瞬間變調

〔記者許國楨／台中報導〕前晚過生日的台中市蔡姓男子，友人為了幫他慶生，將他全身以保鮮膜包覆，只露出一顆頭綁站車頂，再開著該輛有卡通彩繪車子在逢甲商圈遊街示眾，沿途還大音量播放生日歌引起民眾側目，此舉也驚動警方趕往查處，經查的確是惡作劇，蔡男也自願，只是該車車牌已被註銷，立即拖吊移置，慶生瞬間變調。

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台中市第六分局前晚八點多獲報，轄內逢甲商圈西屯路上有名男子，被綁站在一輛有「我們這一家」卡通塗裝的車子車頂，還高音量播放慶生的生日歌曲遊街，立即引起路人側目好奇攝影並上傳臉書，根據影片內容顯示，男子當時全身包覆保鮮膜，只露出一顆頭綁站車頂，搭配康康「快樂鳥日子」的慶生歌招搖過市。

因場景太突兀，當下還有民眾忍不住大笑，而警方獲報卻笑不出來，唯恐有人遭妨害自由，立即派出警網趕往查處時，該車已不見蹤影，隨後在一處民宅前發現該車及一票正在烤肉的年輕人，經查，被綁車頂上的蔡姓男子（二十五歲）是當天壽星，因為朋友們玩嗨了，自願被綁在車上遊街慶生。

警方查證後確認是一件慶生惡作劇，但查出該車車牌已被註銷，依道路交通管理處罰條例第十二條第一項第四款「使用吊銷、註銷之牌照」告發，金額三千六百元以上、一萬零八百元以下，並拖吊移置保管及扣繳牌照，也嚴正告誡勿再有類似行為滋生事端，警方呼籲民眾嬉鬧應拿捏分寸，避免滋擾他人，絕不容許不法行為挑戰公權力。

蔡男全身包保鮮膜，只露出一顆頭綁站車頂遊街慶生。 （民眾提供）

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