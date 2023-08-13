和法官約定報考法律系 女學生走偏 研究精神疾病

台南地院法官六年前接到謝姓女高中生來信稱想做「夢想職業」作業，跟法官約定要考上法律系。（資料照）

2023/08/13 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南地院法官六年前接到謝姓女高中生來信稱想做「夢想職業」作業，跟法官約定要考上法律系，但六年過了，謝女二度來信向法官道歉，因為她「走偏」了，但要感謝法官當時分享「湯姆熊割喉案」，談論司法與精神疾病的關係，讓她考上台灣大學，致力研究精神疾病，法官回信鼓勵她，不一定要成為法律人，能用專業幫助別人，就是最棒的事。

法官：用專業幫助人就是最棒的事

「湯姆熊割喉案」發生在二○一二年，患有精神疾病的曾姓男子，在湯姆熊電玩店誘拐年僅十歲的方姓男童到廁所後再以折疊刀割喉，最終被判無期徒刑定讞；該案並引發死刑存廢、精神疾病犯案的行為能力、司法精神鑑定等社會關心議題，間接推動了司法改革。

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6年前 因湯姆熊割喉案結緣

也許是受到社會議題的影響，六年前，謝女高一時寄了好幾封電子郵件給審判「湯姆熊割喉案」的法官，希望法官能幫她完成學校的作業報告，這份報告是「夢想職業」調查，但沒有法官回應，因為謝女不曉得法界有「法官不語」原則。

這個原則是講述，法官應扮演公正裁判角色，將見解充分表達在判決書內，若法官在判決後又表達意見，補述判決書的不足，可視為失責失職，因此規定「法官不語」。

但有位法官回信給謝女，因為謝女跟他女兒年齡相仿，故接受謝女的訪問，協助她完成作業，他也很好奇這位立志想讀法律系的女高中生，後來是否如願。

這位法官前天深夜加班時，發現謝女的來信，謝女說她沒有念法律系，但走向研究精神疾病的領域；法官很感動地回信表示，他不期待、也不鼓勵年輕人念法律，因為法律一開始很無聊，他也是讀了很久才覺得有趣，他曾對女兒說「若一個人的專業能幫助別人，就是很棒的事情」，鼓勵謝女能找到人生的方向。

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