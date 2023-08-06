萬物皆可當？連寵物犬都有人押

民眾拿到當舖的典當的勞力士手錶。（業者提供

2023/08/06 05:30

記者許國楨／專題報導

當舖業流傳一句話「萬物皆可當」，真的是這樣嗎？業界說，以前當舖的確是什麼都可以拿來當，甚至棉被、衣服也行，現今會考量典當物品的流通性及是否容易脫手，除了3C用品、車子、房子、金子等外，還有人拿金牙、手榴彈、槍枝、防彈衣來典當，甚至有活生生的黃金獵犬，真的是無奇不有。

經營當舖二十多年的業者「阿全」說，早期農業時代，民眾借貸無門、走投無路時，將家中鍋碗飄盆或是棉被、衣服等用品，也拿去典當，質借極微薄的金錢應急，業界才會有「萬物皆可當」這句話流傳；時至今日，典當物品只要有利潤及通路可以脫手，基本上也收當。

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舉凡黃金、金飾項鍊、鑽石、鑽戒、包包、手錶、3C產品、古董、玉品、家電、名牌打火機，汽車、機車、電動車、自行車等個人動產，房屋、土地等不動產，都可以收，不過業者還是會檢視典當物品的價值。

曾有道上兄弟拿著兩件防彈背心上門，表示最近手頭比較緊，希望典當現金周轉，還強調絕對合法並非違禁品；由於防彈背心坊間不常見，業者趕緊上網查詢，雖認為應該還有殘值，但向其他同業詢問後，幾乎沒人收過防彈背心這類物品，只得婉拒。

活體照顧不易 當舖不敢收

幾年前也有當舖業者收到欠款客戶，拿六枚手榴彈當抵押品，被警方查獲後，鑑定才發現全是玩具，但該業者反而因此閃過槍砲罪的重罪刑責，至今仍引為趣談；最奇葩的莫過於多年前曾風靡一時的黃金獵犬飼養潮，有人帶著狗狗到當舖借錢，還附上血統證明，只是活體照顧不易，一旦養死了又很麻煩，算是曇花一現的典當品。

民眾拿到當舖的典當品無奇不有，勞力士手錶、金飾很常見，防彈衣（見圖）則算奇葩物品。（業者提供）

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