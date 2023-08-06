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    奸巧詐團 利用當舖坑人老本

    詐團只要知道被害人沒現金，就會隨機提供當舖電話指示被害人去借錢。（示意圖，非新聞事件當舖，記者許國楨攝）

    詐團只要知道被害人沒現金，就會隨機提供當舖電話指示被害人去借錢。（示意圖，非新聞事件當舖，記者許國楨攝）

    2023/08/06 05:30

    記者許國楨／專題報導

    近來詐騙集團不管是傳統的假檢警手法、或當前最猖獗的假投資詐欺，只要知道被害人沒現金，就會隨機提供當舖電話指示借錢，有警覺的業者會發揮良知，通報警察阻詐，但仍有當舖不察放款，有意或無意間成了詐團幫凶，警方則展開宣導，希望業者發現有異時協助通報警方「做功德」。

    知道被害人沒現金

    隨機提供當舖 指示借錢

    台中市一名周姓婦人接到假檢警電話，指其身分證、健保卡遭盜用涉及刑案，需存一筆錢到「安全帳戶」監管，一旦證明清白就會返還，還以「偵查不公開」嚇唬她不准跟任何人說，否則觸犯洩密罪「會被關起來」；期間並詢問周婦財產狀況，得知帳戶沒現金，但有多筆房地，竟提供數家當舖電話，同時指導「教戰守則」。

    唯恐吃上官司的周婦，依對方提供的電話與一家當舖約在地政事務所，業者見周婦拿出至少價值上千萬元的土地權狀，卻只借八十萬元，詢問抵押理由又明顯不合常理，偷偷聯絡警方到場關懷勸導，周婦才幸運保住老本。

    有業者警覺 報警阻詐

    有業者不察 淪詐團幫凶

    還有一名吳姓家庭主婦透過臉書加入宣稱穩賺不賠的「股票投資群組」，短短一個多月投資兩百多萬元，近日又要加碼投入二百五十萬元，因現金不夠，詐團慫恿她到當舖借錢最快，吳婦拿著地契去當舖抵押，所幸該名當舖業者警覺性高又功德無量，從對話中發覺吳婦遇上詐騙，熱心報警，保住吳婦房產。

    但一名貴婦就沒這麼幸運，上了詐團賊船到當舖借貸，婦人表示投資海外一件國寶已匯出上千萬，對方表示因故卡關在香港，需要資金疏通才能過關，她手頭沒這麼多錢，拿名下不動產到銀行設定抵押又緩不濟急，才按對方提示到當舖，以名下的賓士車質押借款一百萬元。

    婦人不到一週即清償，未料相隔不到十天又到當舖，這次說要質借一百五十萬元，因金額越借越多，業者懷疑她遇到詐騙，好心勸婦人「拜託不要借」，但婦人仍堅持借貸，事後確認被騙，哭喪著臉說「我真的被騙了」向警方報案。

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