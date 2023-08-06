檢察長：將帶五新手跑遍各鄉鎮 速就戰鬥位置

屏東檢察長陳盈錦表示，將親自帶著五位新主任跑滿卅三個鄉鎮市，盼他們儘速了解地方生態，就戰鬥位置。（資料照）

2023/08/06 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕屏東地檢署今年將成為全國首間「全新手」主任的檢察機關，檢察長陳盈錦表示，將親自帶著五位新主任跑滿卅三個鄉鎮市，並到十九所高中職交流，盼他們能夠理解屏東案件的特殊性，儘速了解地方生態，就戰鬥位置，唯有走遍屏東，才會愛上屏東」，也才能符合主任這個榮譽，真心替這塊土地服務。

感同身受 才同意請調

陳盈錦指出，原本被限制調動的劉主任肩負照顧家人的重責，他能感同身受，因為今年他也經歷過同樣心境，為了不留下遺憾，也考量劉主任不只督導組員，有時也親自辦案，屏東首起國民法官案件就是他處理，表現優異，故破例同意他請調，多次和高層溝通，終獲首肯。

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署內主任全是新手，陳盈錦成為唯一的行政老鳥，勢必跳下來承擔，他表示，五位新主任分別來自嘉義、台南、高雄，均無在屏東服務的經歷，他會親自帶領五人走遍屏東一市、三鎮、二十九鄉，結識警、調、廉、海巡、政風人員、公務機關，了解屏東的文化與生態，建立緊密的聯繫關係，以強化案件的即時性與效率。

陳盈錦說明，屏東地理位置特殊，海岸線長達兩百公里，分屬海巡、岸巡、偵防等單位，除了毒品、走私，還有偷渡與海洋等案件，主任到職必須立刻就定位，他會帶著他們熟悉環境與對口；此外，屏東不只海洋，還有環保、國土與森林等案件，須仰賴主任與警調密切合作。

「軍事機關最特殊！」陳盈錦認為，屏檢轄區有許多軍事設施與演習地點，均是國防要塞，這在其他縣市比較少見，他也會帶著主任拜訪軍方，深度知悉國安案件的重要性與特殊性，從中強化偵辦技巧，守護國家與國境安全。

距總統大選不到半年，陳盈錦直言選舉查察是當務之急，他會請主任儘速融入當地，與各機關緊密聯繫，分析地方生態與文化，屏東因為人情味重，選前人民容易誤觸法網，屏檢去年九合一大選繳出亮眼成績，其中四十幾案的情資是來自民眾檢舉，主任除了查賄，還要協助反賄宣導。

陳盈錦強調，已和縣長周春米聯繫，九月起要在十九所高中職進行實例分享，要請五位新主任透過個案，講述毒品、詐騙、性犯罪防制、反賄、黑幫等五大犯罪類型的危害性。他認為，主任只要跟他一樣，走遍屏東、理解屏東，就能愛上屏東，真心為它奉獻。

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