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    首頁　>　社會

    去年才升主任就請調 檢界看法兩極

    屏東地檢署劉姓主任檢察官去年才升主任，今年就堅持請調回台南家鄉服務。檢察界看法兩極，有人認為只要檢察長能扛起交接過渡期的重責，不影響案件，未嘗不可通融；有人憂心個案若成通案，制度恐形同虛設。（資料照）

    屏東地檢署劉姓主任檢察官去年才升主任，今年就堅持請調回台南家鄉服務。檢察界看法兩極，有人認為只要檢察長能扛起交接過渡期的重責，不影響案件，未嘗不可通融；有人憂心個案若成通案，制度恐形同虛設。（資料照）

    2023/08/06 05:30

    〔記者吳政峰／台北報導〕屏東地檢署劉姓主任檢察官去年才升主任，今年就堅持請調回台南家鄉服務，以利照顧罹病家人，檢察官人事審議委員會罕見二度審議，破例以人性考量同意其遷調台南地檢署，使屏檢成為全由菜鳥主任上陣的全國唯一地檢署。檢察界看法兩極，有人認為只要檢察長能扛起交接過渡期的重責，不影響案件，未嘗不可通融；有人憂心個案若成通案，制度恐形同虛設。

    贊成：檢察長願扛責 未嘗不可

    人性派認為，雖然即將繼任的五位主任均是今年才升任的菜鳥，但檢察長已在屏檢服務一年多，嫻熟屏檢業務，可親自交接，並帶領、教導他們學習行政工作，不一定非得要老鳥主任才能處理；支持者並說，劉主任平日表現認真優異，多次銷假親自辦案，現今是因為家中至親的健康因素，才不得不回家鄉就近照護，應屬法定的「特別情況」，可例外通融。

    支持者還認為，劉主任當檢察官時努力辦案，獲檢察長賞識，去年拔擢出任主任，據聞他若請調失利，基於親情考量，擬退職當律師，檢審會若不考慮此點，不通融遷調案，檢察界將痛失長期栽培人才。

    反對：若成通案 制度恐形同虛設

    質疑派則認為，劉主任家庭因素固然值得關心，但「家家有本難念的經」，每個人都有其為難之處，如果因人設事即改變遊戲規則，有了前例可循，人人都可找理由拒絕限制調動，不僅架空制度，每次人事一異動，都可能因一陣忙亂而影響辦案品質、效率及行政業務。

    質疑者並對於照顧家人是否屬於「特別情況」存疑，直言這件個案其實不難解決，只要當事人申請免兼主任，就可調回南檢，不用受到限調管控；如今出現的特例是，當事人既可續當主任，又不受制度限制，調到自己想要的地點服務，對其他限調主任不公平，更遑論限調時間長達兩、三年的主任所在多有，看在他們及其家人的眼裡是何感想？

    詠衡法律事務所所長連思藩表示，他當主任檢察官時，曾在台東地檢署限調一年，該制度確可減少交接期的問題，降低新人無法即時進入狀況的尷尬，但若檢察長本身願意扛起重責，同意全數主任調走，亦非不可；他建議法務部或檢審會，明定「特殊情況」類型，以免日後成為通案。

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