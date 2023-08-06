檢審會破例 屏檢5主任全是菜鳥

屏東地檢署五位主任檢察官，全都是新分發的初任主任，史上首見違反至少要有一名老鳥的調動規定。（資料照）

2023/08/06 05:30

〔記者吳政峰／台北報導〕明年一月大選在即，各地檢署正密集執行選舉查察，但法務部日前公布人事異動清單，赫見屏東地檢署五位主任檢察官，全都是新分發的初任主任，史上首見違反至少要有一名老鳥的調動規定。據悉，原應留任的劉姓主任以照顧家人為由，堅持請調回台南，經檢察官人事審議委員會兩度激辯，破例以「人性」考量過關，創下首例。

依例須有老鳥留任 以利銜接

主任檢察官對內負責署內行政與統合偵查，對外則是與警調、公務機關的協調窗口，責任重大，最熟稔全署業務。為避免每年交接時青黃不接，影響案件布局，法務部公布「高等檢察署以下各級檢察署及其檢察分署檢察官通案調動原則」，規定每年八月的人事統調，每一地檢署至少要有一定比例的老鳥主任留任，以利業務銜接。

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除了連江、金門、澎湖三個離島地檢署，其餘地檢署每年至少要有一名老鳥主任限制調動，協助新進主任上軌道，被限調者通常是當年度該署最資淺者。屏檢五位主任今年全數請調，依規定最多只能調走四人，經比較期別與資歷，司法官班四十九期的劉姓主任必須限制調動。

母妻皆病 限調者堅持回台南

但劉主任拿出母親與太太的診斷證明書，證明確實有照顧家人的必要性，堅持調回家鄉台南地檢署服務。法務部檢審會委員激辯是否應破例，投票表決獲八人同意，未達九人的過半門檻而被否決。

屏檢檢察長陳盈錦認為劉主任辦案認真，不捨他每天從台南通車到屏東上班，拜會法務部長蔡清祥、檢察總長邢泰釗、高檢署檢察長張斗輝等請求「翻盤」。

不成就退職 檢審會惜才放行

七月廿六日召開的檢審會，有委員提出臨時動議，要求重新檢討劉主任遷調案，該委員表示，據聞劉主任若請調不成，可能退職轉任律師，好不容易栽培的人才若無法留住，對檢察機關非好事；經此「曉以大義」，檢審會再次投票，最終以「人性」考量通過劉調任南檢，以致屏檢五位主任全調走。

預定八月底調派到屏檢的五名主任，均是今年才要升主任的菜鳥，面對距今不到半年的總統暨立委大選，屏檢內部的查賄制暴、選舉查察均已部署，五名新手長官要如何快速上手而不影響案件偵查，是重大挑戰，也考驗陳盈錦的領導能力。

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