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    工程車墜谷案 果真是打黑工 死傷者有2失聯移工、2持觀光簽證

    台電外包商工程車在卡努颱風襲台仍載人上山，導致翻落150公尺山谷意外，造成4死2傷，警方清查人員資料，發現疑有打黑工情形。（資料照）

    台電外包商工程車在卡努颱風襲台仍載人上山，導致翻落150公尺山谷意外，造成4死2傷，警方清查人員資料，發現疑有打黑工情形。（資料照）

    2023/08/05 05:30

    〔記者謝武雄、陳璟民、林菁樺／綜合報導〕果真是打黑工！一輛台電外包商工程車三日在桃園市復興區山路墜谷四死二傷；桃園市勞動檢查處調查發現，其中兩名泰籍死者是二○二○年通報失聯的移工，另有兩名泰籍傷者是今年五月持觀光護照來台卻變相工作，與來台目的不合，四名泰籍人士皆屬非法聘僱，二傷者基於人道關懷，目前仍在醫院治療，將於調查完成後移送移民署遣返；檢察官昨相驗，死者皆是頭部外傷導致顱內出血致死。

    四名泰籍人士 皆非法聘僱

    台電表示，依契約規範，此工程未達一定規模，不可以聘用外籍移工，至於合不合法，交由勞檢等相關單位調查；台電強調，該工程外包商交給台電的名單都是台籍人員，台電先前檢驗、抽查時也都符合規定。相關人士表示，研判包商取得工程後，報給台電的名單用台籍人士，卻用較低的薪資找來不合法的移工「打工」。

    研判包商找人取代台勞

    勞檢處指出，罹災死亡的廖姓負責人為「巴陵配電桿線改建輸電鐵塔工程」的二次承攬人，負責輸電鐵塔的基礎工程，為緊急施作相關防颱措施，廖連同五名勞工至雪霧鬧進行塔基作業，他駕車爬坡向上，研判山區產業道路狹小，當地坡度陡峭，加上路面濕滑，車輛打滑翻落山谷，屬勞動場所的職業災害。

    雇主也身亡 無從開罰

    勞動局長李賢祥說，該局與勞檢處將釐清一行人當天為何要前往工作，此外，違反職業安全及就業服務相關法令方面，因雇主廖男已死亡，後續無從對其開罰。

    勞檢處調查，傷者的說法是當天前往工區做準備工作。勞檢處長王振鴻表示，工程車於上工途中發生意外，屬職業災害理賠範圍，已啟動職災機制，請泰國貿易經濟辦事處協助死者家屬來台處理。

    台電外包商工程車在卡努颱風襲台仍載人上山，導致翻落150公尺山谷意外，造成4死2傷，警方清查人員資料，發現疑有打黑工情形。（資料照）

    台電外包商工程車在卡努颱風襲台仍載人上山，導致翻落150公尺山谷意外，造成4死2傷，警方清查人員資料，發現疑有打黑工情形。（資料照）

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