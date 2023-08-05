撞死人不認酒醉、未賠償 國民法官重判／枉死孝子 陪寡母晚餐十年如一日

七十一歲林惠珍（右）說愛子枉死酒駕輪下讓她頓失精神支柱，在女兒陳美琪（左）安慰下 ，才有活下去的勇氣 。（記者林嘉東攝）

2023/08/05 05:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆地院國民法官審理庭，昨將男子高翊峻酒駕撞死男子陳順隆肇逃案，重判九年徒刑。案件宣判前，合議庭傳喚死者母親到庭表達是否原諒被告，希望判被告多少年時，陳母數度落淚說，丈夫往生後，孝順的兒子每天一下班就回家，準時到家陪她吃晚餐，十年如一日，兒子死後她不僅失去精神支柱，也頓時失去經濟與生活依靠，在女兒的安撫下，才有活下去的勇氣；陳母的真情流露，讓庭上不少國民法官為之動容。

死者七十一歲的母親林惠珍在法官面前，講到家中獨子對她的好，數度淚流滿面地說，先生往生後，十年來兒子天天陪著她，每天下班後都回家，大約七點就會準時到家，陪她吃晚餐；隔天清晨五點多到樓下超商買一杯咖啡、早點出門上班，生活作息正常，想不到出事那天出去離開家後，再也回不來。

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太殘忍 母見兒支離破碎

她說，兒子被撞死那天，還是鄰居跑來告訴她，她雙腿發軟被鄰居攙扶下樓，等到看到兒子的身軀已被撞得支離破碎，癱軟到久久站不起來；她的後半生都靠兒子扶養，兒子死後，她成了孤單老人。

陳母泣訴，兒子當保全員每月三萬元薪水，扣除支付住在安養中心、高齡一百零三歲祖母的七千元費用，僅留一點零花後，剩下的錢都交給她，是家中經濟支柱。兒子死後她晚上睡不著，整天淚流滿面，所幸女兒安撫她：「哥哥死了，還有我」，她才有活下去的勇氣。

家碎了 再多錢也難挽回

死者妹妹陳美琪說，哥哥死後，她辭去工作，搬回家跟媽媽住；以前哥哥還在時，每天下班都回家跟媽媽一起吃晚餐，家中洋溢著溫情，但哥哥卻被撞死，再多的錢也換不回死去的哥哥。

陳女氣憤說，酒駕實在太可惡，把他們原本和樂的家都摧毀了，希望法官能重判高男。

被害人委任律師李蕙君指出，同是酒駕撞死人，高翊峻酒駕撞死人被判九年，北院國民法官判李佳修無照酒駕撞死人七年二月，但李有認罪，高卻不認罪，還狡辯能安全駕駛，犯後態度不佳，才會遭法官重判。

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