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    酒駕戒癮治療率2% 審計部建議訂指引

    酒駕者經醫療介入後確能降低其再違規率，但實務上緩起訴處分附命酒精戒癮治療比率仍低。（資料照）

    酒駕者經醫療介入後確能降低其再違規率，但實務上緩起訴處分附命酒精戒癮治療比率仍低。（資料照）

    2023/08/04 05:30

    〔記者謝君臨、溫于德／台北報導〕為回應社會對酒駕零容忍的期待，法務部提出重懲、嚴審假釋等措施；審計部查核發現，根據相關數據顯示，酒駕者經醫療介入後確能降低其再違規率，但實務上緩起訴處分附命酒精戒癮治療比率仍低，去年僅佔約二％。審計部建議應研酌訂定「酒駕緩起訴處分及戒癮治療作業指引」，供地檢署遵循辦理。

    酒駕裁罰金22億 實際徵起2億

    此外，近年來酒駕案件頻傳，為維護民眾行的安全，法務部行政執行署專案辦理「酒駕案件專案執行」，截至去年底，各分署受理酒駕裁罰案件應執行三萬八百七十八件，應執行金額為廿二億二四四一萬餘元，但審計部查核發現，實際徵起金額僅二億三二一八萬餘元，徵起比率僅十．四％。

    對於酒駕戒癮治療，法務部函復指出，考量戒癮醫療量能負荷，已邀集松德院區洽談以禁戒處分協助戒癮治療的可能性；後續也將就禁戒處分執行方式、完成治療認定標準等，再與成癮醫學專科醫師討論後，訂定酒駕戒癮治療作業指引。

    至於酒駕裁罰案件執行，行政執行署副署長吳義聰解釋，依過往經驗，會因行為人財產不多、行蹤不定，或拒絕酒測罰鍰偏高（罰十八萬元），導致各分署不易徵起；但他強調，時間拉長來看，從前年十一月十五日至今年七年廿六日，各分署有效執行酒駕的金額，累計已高達四億七一七一萬餘元。

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