台電鐵塔改建 預防性停工／ 打黑工？5人不在施工名單

台電外包工程車疑似從轉彎處翻落桃園復興區一百五十公尺深的山谷，車體扭曲嚴重變形。（記者李容萍翻攝）

2023/08/04 05:30

〔記者林菁樺／台北報導〕桃園復興區發生台電外包工程車翻落事故，造成四死二傷。台電表示，因應颱風，台電已「預防性」要求停工，應與工程進度無關。此非搶修停電事故的工程車，經查是台電正在台七線辦理鐵塔改建工程，承攬商與外籍移工為何在颱風天出工，或有其他狀況，仍待釐清。

台電於台七線辦理「巴陵配電桿線改建輸電鐵塔工程」，台電發言人蔡志孟表示，因颱風來襲，台電有「預防性」要求停工，並獲工地負責人同意，昨天上午七點三十五分工地負責人也於施工群組通報「無施工」。

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有進度壓力？ 台電︰颱風會多給施工天數

意外發生後，台電初步向工地負責人、職安人員詢問，都不清楚為何六人會前往施工地點；對這起不幸事件，台電深感遺憾，總處副總蕭勝任、北區施工處長張涵曦均赴現場關心，台電也會提供必要協助。

而該工程是否有進度壓力，蔡志孟指出，颱風屬於不可抗力因素，若因颱風受此影響，台電也會給予更多天數施工，應與進度無關。

至於承攬商車輛為何出現在工地附近，是前往工地現場，或是其他狀況，有待警方進一步調查與釐清。

台電也補充，車上六人僅一人有在施工名單中，領有台電工作證，其餘五人不在名單內。

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