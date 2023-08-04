台電鐵塔改建 預防性停工／ 打黑工？5人不在施工名單
2023/08/04 05:30
〔記者林菁樺／台北報導〕桃園復興區發生台電外包工程車翻落事故，造成四死二傷。台電表示，因應颱風，台電已「預防性」要求停工，應與工程進度無關。此非搶修停電事故的工程車，經查是台電正在台七線辦理鐵塔改建工程，承攬商與外籍移工為何在颱風天出工，或有其他狀況，仍待釐清。
台電於台七線辦理「巴陵配電桿線改建輸電鐵塔工程」，台電發言人蔡志孟表示，因颱風來襲，台電有「預防性」要求停工，並獲工地負責人同意，昨天上午七點三十五分工地負責人也於施工群組通報「無施工」。
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有進度壓力？ 台電︰颱風會多給施工天數
意外發生後，台電初步向工地負責人、職安人員詢問，都不清楚為何六人會前往施工地點；對這起不幸事件，台電深感遺憾，總處副總蕭勝任、北區施工處長張涵曦均赴現場關心，台電也會提供必要協助。
而該工程是否有進度壓力，蔡志孟指出，颱風屬於不可抗力因素，若因颱風受此影響，台電也會給予更多天數施工，應與進度無關。
至於承攬商車輛為何出現在工地附近，是前往工地現場，或是其他狀況，有待警方進一步調查與釐清。
台電也補充，車上六人僅一人有在施工名單中，領有台電工作證，其餘五人不在名單內。