台中、高雄也曾發生／邪教暴力害命翻版 勿迷信被予取予求

警方扣下被林男打斷的掃帚柄。 （資料照）

2023/08/02 05:30

〔記者王定傳／新北報導〕宗教暴力傷害信徒事件，時有所聞，除新北樹林「無極慈玄堂」創辦人韓宜蓁打死鍾姓女信徒命案外，台中曾發生震撼全國的邪教暴力命案，主嫌是「中華白陽四貴靈寶聖道會」創辦人林欣月，被控指揮幹部以「借竅驅魔」之名，將信徒活活踩死，案情驚悚殘忍，該案的涉案人數與規模也更為龐大，該案尚在審理中。

「無極慈玄堂」創辦人韓宜蓁，涉嫌「杖罰」親如乾女兒的信徒鍾女，指揮鍾女的胞兄和丈夫，三人聯手使用木棒把鍾女打得遍體鱗傷，最終導致鍾女死亡，情節有如「中華白陽四貴靈寶聖道會」創辦人林欣月，主使將信徒活活踩死的翻版。

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檢警調查台中這起暴力案發現，林欣月對不服從指令或想脫離的信徒，動輒以「借竅驅魔」之名，指揮幹部毆打，二○一九年間，她更因不滿前往中國擴點的方姓女信徒私下外宿，指使幹部腳踢踩踏方女致死，再教唆中國男信徒向公安自首，宣稱情感糾葛誤殺方女，翌日林女等人全部逃回台灣。

檢警還發現，林女同年還涉嫌教唆信眾，在台灣道場打瞎張姓女信徒雙眼，另有多名信徒因不聽從管教被打傷，全案依傷害致死等罪嫌起訴後，尚在審理中。

還有一起暴力案發生在高雄，「無極慈聖宮」主持人蔡淑珍，藉詞顧姓男信徒參加宗教活動欠錢，竟找人在宮廟內將他活活打死，一審高雄地院依傷害致死罪判處蔡女十年徒刑。

檢警人員表示，有犯罪者會利用宗教對信徒予取予求，犯下暴力、詐騙或性侵等不法情事，呼籲民眾尋求宗教慰藉時，切勿過於迷信，以免遭遇犯罪而發生人財兩失，甚至是家破人亡情形。

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