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    ５億高中生之死 母提兒婚姻無效之訴

    賴母（左）以證人沒有「親見親聞」等理由，向法院提起兒子的婚姻無效之訴。（資料照）

    賴母（左）以證人沒有「親見親聞」等理由，向法院提起兒子的婚姻無效之訴。（資料照）

    2023/06/02 05:30

    〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕擁有五億元房地產的賴姓高中生，上月四日與擔任代書（地政士）助理的夏男同性結婚後，不到兩小時墜樓死亡。賴生母親昨由律師許哲維陪同，向台中地院民事庭提起賴生與夏男婚姻無效之訴，許哲維說，依民法與最高法院判決，結婚證人要「親見親聞有結婚之意思」，夏男臨時找兩名陌生人當證人，兩名證人顯然對賴生並無「親見親聞有結婚之意思」，而婚姻是雙方以共同經營生活家庭為目的，夏男結婚動機可能別有所圖，不符合此目的。

    認為夏男動機另有所圖

    五月四日上午，夏男先以三千元酬勞商請一名負責大樓清潔的阿姨幫忙，阿姨拒絕，夏又在一家超商及北屯戶政事務所附近馬路旁，隨機找兩名年輕人幫忙，獲同意簽名，辦完同婚登記後，夏、賴一起返回夏男住處，不久賴生墜樓身亡。對於夏男被控殺人部分，台中檢警持續調查中。

    據指出，案發當天夏男於賴生墜樓後下樓查看，卻在警方詢問時，第一時間未透露自己是賴生的配偶，還表現出宛如事不關己的「路人甲」模樣，裝作不認識賴生，直到警方直覺有異再度詢問他，夏才承認與賴生剛結婚。

    夏男宣稱二人看完《鬼滅之刃》影片後，他先去洗澡，出來不見賴生，也沒看到賴穿的拖鞋，下樓查看才驚覺賴生墜樓死亡，因當時自己太過驚嚇、無法置信，才一時反應不過來。

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