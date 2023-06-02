職場申訴性騷碰壁 仍有求助管道

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2023/06/02 05:30

〔社會新聞中心／台北報導〕某報社蔡姓副總編輯參加飯局後，趁著酒意對同報社女員工襲胸、上下其手，事後受害人投訴不順，認為報社高層意圖息事寧人；律師余韋德表示，員工遭到性騷可以透過行政、民事、刑事三方面尋求申訴，若此案雇主對女員工申訴不理不睬，女員工可向勞工局申訴裁罰。

可向勞工局申訴裁罰

余韋德指出，行政部分可透過性騷擾防治法以及性別工作平等法，向公司或是警方提出，依性騷擾防治法第二十二條，行為人可被處以一萬以上、十萬元以下罰鍰；依性別工作平等法，女員工也可以向雇主主張精神慰撫金。

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余韋德表示，此案中，雇主若對女員工申訴不理不睬，甚至日後出現工作上的刁難等情，女員工可以向勞工局申訴，若認定屬實，雇主會被處二萬元以上、三十萬元以下罰鍰。

還可告刑事、民事求償

如果本案中的行為人，確有不當觸摸行為，這樣的行為恐不止是性騷擾，甚至還涉及刑事上的性騷擾罪及利用權勢猥褻罪，觸犯利用權勢猥褻罪可處三年以下有期徒刑，性騷擾罪可處兩年以下有期徒刑。

受害女員工也可以主張民法第一八四條、第一八八條、第一九五條侵權行為損害賠償，請求雇主連帶負起財產上及精神上的損害賠償責任。

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