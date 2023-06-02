報社副總襲胸女部屬 高層只想喬 她怒離職

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2023/06/02 05:30

〔社會新聞中心／台北報導〕曾在某報社擔任廣告業務的一名女員工，日前與社內一名負責廣告業務兼管多個縣市記者的蔡姓副總編輯，一同到外縣市洽公；當晚她與蔡參加公務餐敘後回到飯店，蔡居然趁著酒意，對她襲胸、上下其手，她嚇得奪門而出跑到附近警局求援。事後蔡請假神隱多日，女員工不滿報社處理方式，氣得離職，近期也打算提出告訴。

還想碰私處 她奪門而出

知情人士指出，四月底，該報社負責廣告工作的一名女業務，與蔡姓副總編輯一同前往花蓮洽公，當晚她與蔡一起參加公務餐敘，席間蔡喝了不少酒，場面熱絡。餐敘結束後，兩人回到下榻飯店，蔡居然趁著酒意，伸手對女員工襲胸，還企圖伸手觸碰其下體，當下女員工嚇得離開房間、奪門而出，跑到附近派出所向警方求援。

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事後，女員工將此事回報給報社其他高層主管，原本以為能討回公道，想不到，高層疑似意圖息事寧人、大事化小，不僅多次派人跟她「喬」，還說拔除蔡負責廣告業務的權限已是對蔡的懲處。女員工氣不過，不久後就離職走人，她還想起過去也曾被另一名主管職場霸凌，也向勞工單位提出申訴。

副總竟拗：只是開玩笑

據了解，蔡原本在報社內負責廣告業務，但深受高層重用，連報務也讓他負責，許多地方縣市的特派員、記者都歸他管轄，堪稱位高權重。事發後，蔡請假多日，原本各縣市已經有安排好的公務行程、餐敘，紛紛取消，讓許多地方政府的承辦人員四處打探，眾人議論紛紛。

蓋不住了 主管職被拔除

據悉，蔡曾對外表示與該名女員工「只是開玩笑」，讓熟知內情的同仁感到憤恨難平。由於此事輾轉在該報社內流傳、鬧得沸沸揚揚，該報社最後在上周將蔡「打入冷宮」，拔除他廣告、報務的主管職務。

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