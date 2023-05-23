飛龍瀑布溯溪意外／前導示警水越來越深已來不及…

飛龍瀑布由多個瀑布組成，受困者在頂瀑的上方。（屏東縣消防局提供）

2023/05/23 05:30

〔記者羅欣貞、葉永騫／屏東報導〕十名溯溪好手二十日前往屏東縣霧台鄉飛龍瀑布，因溪水暴漲造成兩死、三失蹤的意外，五名獲救者分別在前天深夜及昨天下午到案說明，他們稱是同好相約，並沒有領隊，且出發時天氣很好還出太陽。

溯溪團稱出發時還出太陽

據了解，五名獲救成員彼此相識，曾相約從事過類似活動，此次也是自行相約前往，並無領隊，部分成員是首次到飛龍瀑布，二十日清晨五點半出發前往溯溪時，天氣很好，還出太陽，中午過後下起小雨，十人正在溪降時，瀑布水流越來越急，過程中瀑布下段的人一度透過無線電向上面的人說，水越來越深，還提醒「慢一下、慢一下」。由於是相約前往，保險部分都是自行處理。

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屏東縣消防局昨天將女姓罹難者彭湘婷遺體以直升機吊掛下山，彭可能是在吊掛岩壁準備越溪時，遭到暴漲的溪水淹沒，頭下腳上吊掛在岩壁死亡，由於地勢惡劣，消防局特別請攀岩專家協助將遺體移到平台以利直升機吊掛。

屏東地檢署檢察官會同法醫及警方陸續完成陳志嘉、彭湘婷二名罹難者相驗程序，初步判定死因均為生前溺水，昨已由家屬領回處理後事，檢方將陸續訊問相關證人，就事實發生經過釐清是否涉及相關責任。

至於搜救進度，屏縣消防局昨天共出動五十人兵分六路，針對一百米瀑及六十米瀑重點搜尋，並未發現失聯者，只發現散落的背包、簡單的攀爬裝備，今天持續搜尋失蹤三人。

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