美髮店洗毛巾魔音擾鄰 房東也得賠

圖左的住家前原本有洗衣機及烘衣機，吵得圖右多名住戶崩潰，現已移除。 （記者蔡彰盛攝）

2023/05/23 05:30

洗烘日夜不停運轉 ５人獲判賠40萬

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹縣湖口鄉五名鄉民的住家後方，有美髮業者租用民宅擺放大型工業洗衣機與三台烘衣機，日夜不停運轉噪音讓他們出現焦慮、躁鬱、失眠、憂鬱等精神症狀而就醫，五人憤而向新竹地院提起排除侵害之訴。法官現場勘驗確認噪音超標，判決禁止陳姓業者與房東張女讓噪音侵入居民住處，且二人應連帶賠償五居民共四十萬元。

噪音長期超標 不見改善

居民控訴，他們的住居處區域屬於第三類噪音管制區，陳女向張女承租的房子前方擺放一台大型工業洗衣機、三台瓦斯烘衣機，用來洗烘美髮院大量毛巾等物品，機台擺放位置與他們的後門相對，相隔不到兩公尺。

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居民指出，陳女常態洗烘毛巾到晚間十點以後，過程中持續產生高頻、低頻聲響，超出一般人社會生活所能容忍的噪音，讓住戶們難以忍受，不堪其擾，夜間仍無法休息。經多次、長期要求改善無效，身心持續承受極大痛苦。

新竹縣政府環保局前年十月稽查檢測，測得音量七十三分貝，兩個月後重測為七十一分貝，均已超過第三類噪音管制區管制標準六十七分貝。陳女經環保局認定違反噪音管制標準而處罰鍰六千元。去年十二月法官會同環保局現場勘驗測量，也超過管制標準。

居民指控，因房間緊鄰噪音源而被迫調整作息，情緒因此變得煩躁，影響學習專注度，父母更要處理家中小孩情緒、成長問題。住戶出現焦慮、躁鬱、失眠、憂鬱等精神症狀而就醫，五人合計求償精神慰撫金一二○萬元。陳女辯稱已以隔音布改善，也調整洗烘時間，房東張女則說她甚麼都不知道。

房東未積極處理 有過失

法官調查，經現場勘驗一般噪音已超過管制標準值六十七分貝或逼近標準值，低頻噪音則全數超過管制標準值卅七分貝，高出背景音量甚多，即使是使用隔音布後測量仍毫無改善，逾越一般人忍受程度，構成「不法」侵害他人居住安寧且情節重大。另外，房東經住戶屢屢告知仍不積極處理防止，為獲取租金利益，容任承租人繼續製造噪音，應認確有過失。最後判陳女與房東張女應連帶賠償五名住戶四十萬元。

房東及美髮店不服 上訴

記者昨天前往現場，住戶表示被告已將機台全部遷走，他們一審勝訴，但被告不服，提起上訴，雙方將在高院繼續對簿公堂。

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