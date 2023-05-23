勾結地磅站偷天換日 竊2400萬貴金屬 17嫌落網

竊盜集團勾結地磅人員偷天換日竊貴金屬原料，特警荷槍實彈攻堅，逮捕17名嫌犯。（記者黃良傑翻攝）

2023/05/23 05:30

〔記者黃良傑／高雄報導〕以男子彭家彪為首的竊盜犯罪集團，涉嫌買通港口地磅人員，遙控干擾地磅偷斤減兩，將自東南亞、非洲進口的鎳生鐵、高碳鉻鐵等高價金屬，載往他處偷卸藏匿，再裝船變賣出口，得手市價兩千四百萬元的上百噸金屬，刑事局會同高雄、台南警方攻堅地磅站，逮捕竊盜集團十七人，查扣地磅干擾器兩台、三○五萬元現金、曳引車五輛、夾車兩輛等贓證物，依竊盜、侵占等罪嫌移送法辦。

遙控干擾地磅偷斤減兩

鎳生鐵是供鋼鐵廠冶煉不銹鋼使用的原料，上市的華新麗華公司進口高價金屬鎳生鐵、高碳鉻鐵等原料，運進公司過磅時發現短少，進廠數量與進口數量不符，比對地磅單卻無破綻，四百多噸金屬原料在台蒸發，只好求助警方。

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檢警發現主嫌彭男（四十八歲）買通該地磅員工，並勾結外包的貨運司機，待載運貴金屬鎳生鐵、高碳鉻鐵的曳引車過磅時，由集團成員操作遙控器影響地磅，產出低於實際載運重量的磅單後，載出港區。

掉包4百噸再變賣出口

該集團再派出自小客車接手曳引車上的手持式GPS定位，利用自小客車接續行駛貨運路線，產出不實軌跡紀錄，曳引車駕駛再將金屬原料載至臨時租用的地磅站卸貨掉包，竊取車上六至八％的金屬原料，載運至廢鐵廠藏匿，再以海運方式出口銷贓，估計此趟船運進口六千噸鎳生鐵與高碳鉻鐵，四百多噸不翼而飛，損失兩千四百萬元。

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