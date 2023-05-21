配偶身亡 訴請婚姻無效不易

十八歲賴姓高中生墜樓身亡，他身後遺留的五億元遺產誰來繼承引發議論。（家屬提供）

2023/05/21 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台中十八歲賴姓高中生墜樓身亡，他身後遺留的五億元遺產誰來繼承？若打「婚姻無效」官司是否有用？有法界人士說，夫妻一方死亡，想要主張「婚姻無效」恐怕不易，台南高分院一個判決案例指出，Ａ婦對孩子提告，主張她與亡夫生前的離婚協議無效，她仍有繼承權，孩子也同意此主張，但法官認為婚姻關係的訴訟，夫妻一方必須是被告，但其中一方既已死亡，兒子欠缺作為一方當事人的資格，依此駁回Ａ婦的訴求。

有人主張結婚證人不曉得雙方結婚的真意，婚姻應該無效；在台南高分院的判決案中，Ａ婦也主張，二○一七年丈夫因外遇、負債等原因，拿著離婚協議書給她簽字，但當時協議書上已有兩名證人簽名。

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二○二○年Ａ婦的丈夫死亡，Ａ婦主張證人雖是亡夫的朋友，但丈夫死後，證人不曉得她與丈夫離婚，也不曉得雙方是否有離婚真意，因此她對丈夫的繼承人亦即孩子提告，請求離婚無效。

欠缺一方當事人 有駁回實例

Ａ婦要確認與亡夫的婚姻關係存在，為何要告兒子？

因為家事法卅九條規定，除非有明文可由「他方」為被告，否則被告應該是關係人，Ａ婦認為丈夫死亡後，「他方」可解釋為亡夫的繼承人，所以Ａ婦的小孩成了「被告」。Ａ婦有四名子女，其中二人認同母親離婚無效、繼承權有效。

不過一審法官認為，婚姻關係的訴訟是由配偶提出，就只能以配偶一方為被告，若夫妻中的一方死亡，不能以「他方」做為婚姻關係的被告，依此駁回其訴。

二審時，Ａ婦主張「他方被告」應該擴大解釋為「死亡配偶的全體繼承人」，如果不准許在世的配偶，對於婚姻關係提訴訟，這樣對生者不公平；不過台南高分院不採認此一擴大解釋的主張，同樣駁回其訴，還可上訴。

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