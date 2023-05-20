自強號撞瓦斯桶 鐵馬男搞的「軌」

陳男用腳踏車載著瓦斯鋼瓶（黑色揹包），搬到鐵軌上。（警方提供）

2023/05/20 05:30

單車運鋼瓶 犯案後還變裝 作案動機支支吾吾 收押

〔記者張瑞楨、彭健禮、鄭瑋奇／綜合報導〕台鐵苗栗縣竹南—香山路段，本月二日清晨被人放置瓦斯鋼瓶，造成台鐵二七二班次自強號列車撞上，受損緊急停駛，導致七班次列車、累計延誤一五一分鐘，八四○名旅客受影響，鐵路警察局台中分局逮捕當時涉騎腳踏車載著瓦斯鋼瓶的「搞軌」陳姓男子，但他對犯案動機及案情等語多迴避，苗栗地檢署依公共危險罪聲押獲准。

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台鐵局副局長馮輝昇表示，將對事件造成的營業損失、車輛受損等彙整估算，向肇事人求償。

這起台鐵自強號撞瓦斯桶意外，鐵警局調閱監視器後，鎖定涉案男子於當天凌晨兩點多，騎腳踏車載運一桶重約四公斤的瓦斯鋼瓶，由邊坡搬至鐵路軌道上，犯案後還到竹南火車站附近夾娃娃機店內拿取預藏衣褲，刻意換裝，企圖混淆警方偵辦。

辦案人員查訪新竹、竹南等地後，掌握歹徒是住在新竹市的四十多歲陳男，報請苗檢指揮偵辦，本月十七日將他拘捕到案，查扣犯案所騎腳踏車、變裝前後的衣褲等證物，全案除依公共危險罪偵辦，並將持續釐清其犯案動機等細節。

由於案發時瓦斯鋼瓶上印有瓦斯行公司與電話，一度引發外界猜測是否為瓦斯行運送途中掉落所致，如今嫌犯落網，瓦斯行業者也放下心中的大石。瓦斯行員工透露，該支瓦斯鋼瓶是過期產品，應非近期公司販售出去，最近也沒印象有人來購買。

自強號撞上的瓦斯鋼瓶，重量約四公斤。（民眾提供）

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