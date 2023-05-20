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    結婚證人是路人 可告婚姻無效

    賴母出面控訴兒子疑被謀財害命，被騙同性結婚後從高樓墜下亡。 （記者蔡淑媛攝）

    賴母出面控訴兒子疑被謀財害命，被騙同性結婚後從高樓墜下亡。 （記者蔡淑媛攝）

    2023/05/20 05:30

    〔記者張瑞楨、許國楨／台中報導〕同為男性的賴姓高中生與夏姓地政士助理員登記結婚不到兩小時，賴生就在夏男住所墜樓死亡，台中地檢署認為夏男雖有殺人嫌疑，但無羈押必要，諭知三十萬元交保偵辦；相關人士說，全案疑點重重，但檢警缺乏夏男殺人的具體證據，不過已有兩名「結婚證人」告訴警方，二人是被臨時搭訕認識，此證詞未來恐成為「婚姻無效」的證據之一。

    高中生體內有酒精反應

    賴母提出假結婚質疑，兩名證人均廿多歲，其中一人告訴警方，當時在超商購物，夏與他攀談認識；另一人說，行經戶政事務所前被搭訕。二人說，夏男稱自己與賴生的戀情不被祝福，他們認同同性婚姻，對夏男深感同情，因此同意在結婚證書上簽字當證人。

    至於檢警偵辦部分，有員警回憶，當時接獲消防局「路倒」通報，警方抵達時依經驗研判是墜樓，夏男也在場，後來拿到賴生、夏男身分證，才詫異發現二人剛完婚，且賴生被家人才剛通報失蹤。夏男辯稱，案發時他在房間，不知賴生墜樓，因找不到賴，下樓才發現賴生倒臥地面，不清楚墜樓原因。

    解剖追查有沒有被下藥

    警方說，全案確實「怪怪的」，不過夏的住所沒有鬥毆等異狀，賴生體內雖有酒精反應，並不足以認定夏男殺人；檢方已於十二日解剖，詳查賴生有無被下藥、或其他外力因素導致死亡等，全案有待法醫鑑定報告出爐，釐清疑點。

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