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    高中生獲贈5億 同婚2小時墜樓亡／母控代書兒詐婚謀產殺人 扣30筆房地產權狀拒還

    賴翁（左）五月三日出殯，兒子（右）隔天就墜樓身亡。 （圖：家屬提供）

    賴翁（左）五月三日出殯，兒子（右）隔天就墜樓身亡。 （圖：家屬提供）

    2023/05/20 05:30

    在伴侶住所墜樓 殺人罪偵辦

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中市發生身家五億元的十八歲男高中生，被人帶去辦理同性結婚後不到二小時，就在對方住所墜樓死亡的懸疑命案！這名十八歲賴姓高三生，十七年前接受生父（賴生是阿公與其母所生）贈與市值約五億元的三十筆房地產，賴母指控，生父兩個月前過世後，兒子本月四日上午被夏姓地政士助理員約出門，帶到戶政事務所辦理同性結婚，完婚不到兩小時，兒子就從對方的大樓住所墜樓身亡，質疑夏男是謀財害命兇手；本案現由台中地檢署諭知夏男卅萬元交保後，依殺人罪偵辦中。

    對象是代書兒 只見過兩次面

    賴母昨在律師和市議員賴順仁等人陪同下出面指控，兒子生父當年委託代書辦理贈與，夏男是代書的兒子，但兒子與夏男不熟、僅見過兩次面，卻在四日上午七時來找兒子，以「我教你如何處理房地產」為由將兒子帶出家門，兩人同乘一部機車離去。

    賴母說，她先聯繫夏父說要找兒子，對方不以為意，她因此由親人陪同報警協尋，沒多久就接到兒子墜樓死訊；她痛哭失聲說「兒子說考上大學了，要帶我去玩」，無法接受兒子枉死。

    母：曾向女同學告白 兒是異性戀

    賴母及律師指控，夏男將賴生載到台中市北屯區戶政公所，辦理同性結婚登記，再到夏男住處要賴生喝酒；家屬質疑夏在酒裡下藥，等賴生昏迷後從陽台推落，營造自殺假象。賴母說，兒子曾向女同學告白失敗，求助學校輔導室，是異性戀者，不可能同性結婚；律師更稱，夏男找來的兩名結婚證人，竟是路上隨機搭訕找的。

    賴母說，兒子的死亡不單純，疑遭人謀財害命，而夏男案發前就要求兒子把房地產權狀寄放在代書事務所，家屬要求歸還，對方不理會。夏父表示，對此事完全不知情。

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