為9萬殺債主棄屍 男自首判20.5年定讞

林正立不滿被追討債務，殺害債主並棄屍，最高法院判20年6月定讞。（資料照）

2023/05/17 05:30

〔記者溫于德／台北報導〕高雄聯結車司機林正立不滿被追討九萬元債務，前年十二月殺害蘇姓債主搶走現金十七萬元後棄屍，後經蘇男家屬報警並發動臉書協尋，自知法網難逃的林男也於五天後自首，全案才偵破。最高法院維持歷審見解，考量林男自首得減刑，依強盜殺人、遺棄屍體共兩罪，判他有期徒刑廿年六月、褫奪公權十年定讞。

檢方查出，林正立曾向蘇男經營的民間放貸公司借款九萬元，實拿六萬一千元，每月須還款三千元；後來林男另外積欠他人款項，已無力繼續償還，相約蘇男到高雄市大寮區內坑路八八快速道路下方「姜大檳榔」後面停車場，討論如何還款。

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勒死債主後 還搶走17萬

二○二一年十二月十五日下午四時許，林男騎機車抵達現場，坐進蘇男汽車後座，此時林男又得知蘇男攜帶現金欲借給另名阮男，竟持預藏金屬線圈勒死蘇男，再取走現金十七萬元。

林男接著開車往高雄市茂林區一三二縣道，將屍體推落柵欄外邊坡，隨後轉往燕巢區義大路棄車，再搭乘計程車返回檳榔攤，騎機車離去。

由於蘇男談生意失蹤多日，家屬報請雲林縣北港警分局協尋；此時林男自知法網難逃，犯後五天後主動向屏東縣刑警大隊自首，帶辦案人員起出遺體等證物。

一審高雄地院、二審高雄高分院均指，林男矢口否認犯強盜殺人罪，僅承認殺人、竊盜、遺棄屍體等罪，更辯稱是蘇男先出手並恐嚇，不過依其犯行可認犯強盜殺人罪。

一、二審考量蘇男的家屬希望判林男死刑，但自首得減刑，依強盜殺人罪判刑廿年、遺棄屍體罪判一年，合併應執行廿年六月、褫奪公權十年。最高法院駁回檢方上訴定讞。

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