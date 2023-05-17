2起殺人案判無期徒刑╱擄直播主勒贖 角頭蝦米再判5年

「蝦米」蔡秉逸（資料照）

2023/05/17 05:30

〔記者王捷／台南報導〕台南唐姓直播主在二○二一年因男女關係，遭綽號「蝦米」的角頭蔡秉逸與小弟攔車擄人，唐男最後付出六十萬才獲釋放，蔡男等十二人涉擄人勒贖等罪嫌被起訴，昨天一審被台南地院判處五年徒刑。

「蝦米」蔡秉逸在二○二一年二月間先是刺死同門兄弟王重傑，後來又持槍打死以前的老大「建文」陳建文，在殺人案上蔡秉逸一、二審都是無期徒刑，而唐姓直播主的擄人勒贖案則是發生在殺人案前。

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二○二一年一月間，蝦米得知自家小弟的女友跟唐姓直播主疑似有染，所以找來其他小弟擄走唐男出氣，把他綁到安南區的一間車庫裡施暴凌虐，甚至還持槍恐嚇，當時唐男被迫簽下三百萬本票，還找來之前的老闆救急，付了六十萬現金給蝦米，才讓唐男離開，後來檢方以擄人勒贖起訴。

在審理期間，蔡秉逸堅稱沒有擄人勒贖的犯意，自稱是替自己小弟出氣，也是小弟拜託他把唐男擄走，檢方提出證據，表示警方在搜索時起出腳鍊兩副、膠帶及鐵錘還有槍械，懷疑是用來威脅唐男，但是蔡秉逸否認，其他小弟也不認罪。

昨天一審宣判，在押的蔡炳逸視訊聽判，得知被判五年徒刑，低頭沒有說話，其他涉案被告有兩名被判四年，其餘則是十個月或無罪。

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