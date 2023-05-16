帶小三官舍度春宵 竹東分局長記過拔官

竹東分局長郭耀男涉婚外情，被記過2次處分，並調非主管職務。（擷取自新竹縣政府警察局官網）

2023/05/16 05:30

遭爆怕毀前程狠甩女業務 險害輕生 友人曝光親密對話

〔記者廖雪茹／新竹報導〕已婚的新竹縣警局竹東分局長郭耀男，遭爆與女業務發生不倫戀，郭稱自己「生重病」不久將離世來追求女子，甚至於今年春節留守期間，大膽的將對方帶回官舍過夜；據稱郭擔心東窗事發毀前程，遂狠甩女方，女業務情緒不穩而企圖尋短，友人看不下去而爆料，意外讓雙方的親密對話曝光。

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台北市在四月二日凌晨十二點多發生一起疑似尋短案件，警消獲報，一名年約四十歲疑似情緒不穩的女子，站在八德路某社區十四樓的頂樓，意圖跳樓輕生，千鈞一髮之際，員警趁女子不注意，趨前將她拉回，女子隨後被送醫保住一命。該名女子的好友受到此事震撼，決定出面爆料女子尋短的原因，竟與新竹縣警局竹東分局長郭耀男的外遇有關係。

爆料指稱該女子從事業務工作，與郭耀男一開始只是單純認識，不過去年六月郭突然主動邀約，以自己當上分局長想找朋友慶祝為由，先利用聚餐示好，之後開始不斷獻殷勤。起初，女業務因郭男的已婚身分，刻意迴避，不過去年九月郭再以慶生為由邀約，會中稱自己「生重病」將離世，以博取對方憐憫，女方還買補品送給郭。

兩人互動過程中，郭耀男向女業務稱自己與妻子是相親結婚，並沒有感情基礎，平淡的生活直到遇到了「心中天菜」，讓他禁不住瘋狂愛上她，只要遇休假，就騙妻子因勤務繁重無法返家，實際上都待在女業務台北的家，或是攜手出遊。

根據爆料者提供給週刊的對話截圖，郭耀男與女業務以老公、老婆互稱，親密對話如「我會摀住妳的嘴巴……」、「但每次這樣好像都讓妳越來越嗨越大聲……」等鹹濕話語。

更誇張的是，兩人投宿上萬元的五星級飯店不僅由女業務買單，今年農曆春節留守期間，郭耀男甚至大剌剌的帶她住進官舍；郭曾傳訊給對方：「想訂溫泉木屋都客滿了…只好委屈老婆跟我在宿舍抱抱。」

週刊報導，郭耀男因與女業務發生爭吵，擔心東窗事發影響前程，遂狠甩女方、封鎖避不見面，導致女方企圖輕生，險釀出人命，獲救迄今仍需到精神科就診求助。

郭耀男坦承不諱 局長自請處分

新竹縣警局昨表示，全案經調查屬實，郭耀男也坦承不諱，由於郭身為重要警職，嚴重違反紀律要求，警政署核定記過兩次並列為教育輔導對象，同時改調警務參，並追究相關人員考監責任，局長林信雄也因督導不周自請處分。

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