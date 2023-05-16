卡關24年露曙光！消防設備人員法草案 立院初審通過

立法院內政委員會昨初審通過「消防法修正草案」及「消防設備人員法草案」，會後立委與官員合影，記錄這歷史性的一刻。（記者謝君臨攝）

2023/05/16 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕歷經七度叩關立法院、廿四年各方團體角力，立院內政委員會昨終於完成「消防法修正草案」及「消防設備人員法草案」初審，明定消防設備師、士執業範圍及相關罰則。另，考量由建築師、電機技師等代理的「暫行人員制度」已實施廿八年，初審也明定「落日條款」為本法施行後的五年止，立法終露曙光！

落日條款明定施行後五年

攸關老百姓身家安全的「消防設備人員法草案」，自一九九九年起六度送入立院審議，至今未能完成立法，卡關的兩大關鍵在於「暫行人員」的工作權與落日條款。行政院二○二○年第七度將草案函送立院審議，委員會昨初審通過。內政委員會召委、民進黨立委莊瑞雄表示，本會期三讀看起來應該沒問題。

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消防法部分，初審條文規定，依各類場所消防安全設備設置標準設置的消防安全設備，其設計、監造應由消防設備師為之；其測試、檢修應由消防設備師或消防設備士為之。違者處三萬元以上十五萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

消防設備人員法部分，初審條文明定，若於執行業務時，收受不法之利益，或以不正當方法招攬業務者，應予以警告、申誡、停止執行業務二個月以上二年以下或廢止執業執照的懲戒處分。內政部指出，上述條文由行政罰改為懲戒委員會審議機制，確保該消防設備人員獲陳述、舉證、公開的審議，以杜爭議。

未取得證書營業 最高罰百萬

初審條文也載明，未依法取得消防設備人員證書，擅自執行業務者，處廿萬以上一百萬元以下罰鍰，並令其停止行為；其不停止者，得按次處罰。不過，本次修法也設有排除、不予處罰的範圍，例如暫行人員就不在此限。

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