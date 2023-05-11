為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    《瞞天過海》菲律賓真人版 台男潛賭場當內鬼 盜8221萬

    我國籍童姓男子被中國籍男子吸收，涉潛入菲律賓Yihua娛樂集團工作，竊取該公司可連結現金帳戶的手機，竊走8221萬鉅款。圖為受害的菲國賭場之一。（記者余瑞仁翻攝）

    我國籍童姓男子被中國籍男子吸收，涉潛入菲律賓Yihua娛樂集團工作，竊取該公司可連結現金帳戶的手機，竊走8221萬鉅款。圖為受害的菲國賭場之一。（記者余瑞仁翻攝）

    2023/05/11 05:30

    〔記者余瑞仁／桃園報導〕猶如好萊塢電影《瞞天過海》情節！我國籍童姓男子被中國籍男子「沈磊」、「小胖」吸收，涉潛入菲律賓Yihua娛樂集團工作，竊取該公司可連結現金帳戶的兩支手機，再以提領現金及轉帳，從集團兩家賭場詐得一億六千八百萬披索（約八二二一萬台幣），其中八千萬披索購買泰達幣，轉匯童男的林姓前女友帳戶洗錢，其餘八千八百萬披索現金由共犯藏匿菲境，童男返國時被逮，查扣近半贓款；桃園地檢署將童男與林女依詐欺、洗錢等罪起訴。

    中國男子吸收 竊連結帳戶手機盜款

    檢調追查，卅一歲童男在菲律賓的酒吧被「沈磊」吸收當內鬼，去年十月應聘進入Yihua娛樂集團，負責菲國披索與中國人民幣換匯，十二月間童男偷走公司可連結現金帳戶的手機，由沈磊、小胖前往馬尼拉Okada和Solaire兩家賭場，佯稱受母公司指示領現。

    提領過程先從公司手機輸入密碼，再由沈磊另行取得的密碼通過認證，領走八千八百萬披索；另以賭場貴賓室的App轉匯功能，將八千萬披索匯到特定帳戶後購買泰達幣，童分得的五十九萬泰達幣，轉匯到廿一歲林姓前女友和表弟（不起訴）的虛擬貨幣帳號洗錢。

    菲國警方聯繫我國刑事警察局國際科、北市松山警分局協查，檢警趁童男返台時在桃園機場逮捕，聲押獲准，隨後林女也到案。

    檢警聯絡泰達公司完成錢包凍結，另諮詢美國司法部扣押童男海外帳戶及加密錢包中的三三○萬台幣，總計查扣三九一五萬元，現正會同菲國追查現金下落。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播