《瞞天過海》菲律賓真人版 台男潛賭場當內鬼 盜8221萬

我國籍童姓男子被中國籍男子吸收，涉潛入菲律賓Yihua娛樂集團工作，竊取該公司可連結現金帳戶的手機，竊走8221萬鉅款。圖為受害的菲國賭場之一。（記者余瑞仁翻攝）

2023/05/11 05:30

〔記者余瑞仁／桃園報導〕猶如好萊塢電影《瞞天過海》情節！我國籍童姓男子被中國籍男子「沈磊」、「小胖」吸收，涉潛入菲律賓Yihua娛樂集團工作，竊取該公司可連結現金帳戶的兩支手機，再以提領現金及轉帳，從集團兩家賭場詐得一億六千八百萬披索（約八二二一萬台幣），其中八千萬披索購買泰達幣，轉匯童男的林姓前女友帳戶洗錢，其餘八千八百萬披索現金由共犯藏匿菲境，童男返國時被逮，查扣近半贓款；桃園地檢署將童男與林女依詐欺、洗錢等罪起訴。

中國男子吸收 竊連結帳戶手機盜款

檢調追查，卅一歲童男在菲律賓的酒吧被「沈磊」吸收當內鬼，去年十月應聘進入Yihua娛樂集團，負責菲國披索與中國人民幣換匯，十二月間童男偷走公司可連結現金帳戶的手機，由沈磊、小胖前往馬尼拉Okada和Solaire兩家賭場，佯稱受母公司指示領現。

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提領過程先從公司手機輸入密碼，再由沈磊另行取得的密碼通過認證，領走八千八百萬披索；另以賭場貴賓室的App轉匯功能，將八千萬披索匯到特定帳戶後購買泰達幣，童分得的五十九萬泰達幣，轉匯到廿一歲林姓前女友和表弟（不起訴）的虛擬貨幣帳號洗錢。

菲國警方聯繫我國刑事警察局國際科、北市松山警分局協查，檢警趁童男返台時在桃園機場逮捕，聲押獲准，隨後林女也到案。

檢警聯絡泰達公司完成錢包凍結，另諮詢美國司法部扣押童男海外帳戶及加密錢包中的三三○萬台幣，總計查扣三九一五萬元，現正會同菲國追查現金下落。

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