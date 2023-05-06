澳洲生中毒案 差21歲女密友是禍首

澳洲交換生艾力克斯．蕭里已搭醫療專機返回澳洲救治，檢警擬透過遠距訊問追查真相。（資料照)

2023/05/06 05:30

台籍女自稱吵架後想自飲 不料他誤喝加料果汁

〔記者劉慶侯、錢利忠／台北報導〕檢警偵辦澳洲來台交換生艾力克斯．蕭里（Alex Shorey）老鼠藥中毒案，出現重大進展！檢警本月三日搜索蕭里的四十五歲台籍女性友人住處，查獲一瓶已使用完的液態老鼠藥瓶，四日以被告身分約談該女，訊後諭令她限制出境、出海；據了解，女方供稱老鼠藥是她與蕭里爭吵後，心情不好而準備自己喝下，沒想到卻不慎被不知情的蕭里「誤飲」，檢警正在釐清其說詞真偽，全案朝「下毒」方向調查。

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台籍女列被告 警追是否下毒

該女向檢警表示，她在國外結婚的丈夫今年初過世，她心情不佳，就到新北中和區購買一瓶液態老鼠藥，攙入果汁中打算給自己喝，不料蕭里其時剛好到她家，不小心「誤飲」加料飲料，她否認蓄意下毒害人。

警方表示，二十四歲的蕭里去年十二月來台讀淡江大學，並在台北市的補習班兼差教英文，經朋友介紹認識四十五歲女子，平時上課前都會去她家「備課」，但二人並非情侶關係。

北市刑警大隊受台北地檢署指揮，搜索該女住處搜出一瓶已使用完的液態老鼠藥瓶，再約談該女到案，她供稱當天蕭里到她家備課，見桌上一杯果汁，以為是她留給他喝的，因而誤飲，她發現時已經喝了大半杯。

他說案發後，她不敢講實情，蕭里父母來台後，她接他們回家休息，也和其父母輪班到醫院照顧蕭里；蕭里母親在她家發現老鼠藥瓶，拿給當醫師的蕭里父親查看，她實在太害怕而一直不敢說，以致「誤會愈來愈大」。

北檢指出，經約談該女後，將她列為被告調查，並已初步排除蕭里中毒案與台灣小吃或施用毒品有關，真正原因有待進一步調查釐清。

由於蕭里已搭醫療專機返澳洲救治，檢警不排除待他病情好轉後，再透過遠距訊問蕭里，以比對雙方說詞，釐清究竟是「誤飲」還是刻意「下毒」。

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