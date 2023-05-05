「台北王」地下通匯獲利5千萬 檢建請沒收

台北地檢署昨依涉犯銀行法等罪起訴王男等七名家族成員。（資料照）

2023/05/05 05:30

〔記者錢利忠／台北報導〕暱稱「台北王」的貿易及運輸業者王興言，涉嫌以家族旗下大川國際企業等六家公司，暗中進行兩岸及台、韓之間的地下通匯，非法流通超過廿二億元；台北地檢署昨依涉犯銀行法等罪起訴王男等七名家族成員，扣案現金及存款合計五千三百餘萬元，均建請法院宣告沒收。

檢方調查，二O一九年一月至二O二一年三月間，王男看準台北市五分埔一帶的成衣商及服飾店有收、付款的匯兌需求，涉嫌以大川國際企業、金鑫國際貿易、豐宏國際、派興航空貨運承攬、派川貿易、鼎璽貿易等六家公司為掩護，辦理兩岸及台、韓之間的地下通匯。

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七人為躲避查緝，鮮少撥打或接聽電信門號，而是透過LINE、微信及Telegram等通訊軟體與客戶聯繫，並各自取「台北王」、「川妹子」、「大川華省」等綽號，與客戶接洽、議定匯兌金額與匯率。

總計二年多來，該集團經手五分埔一帶商家的匯兌款項，流通金額達廿二億八百五十三萬六千六百卅五元；直到去年九月，檢警嚴查境外勢力透過地下通匯等管道介入我國選舉，執行全台大規模掃蕩，王男及其旗下公司才被查獲，王個人名下存款，合計三千三百八十六萬餘元，也一併被視為犯罪所得扣押。

王男等被告庭訊時均否認犯行，對於其他六人被查獲涉幫客戶進行地下通匯等事證，均辯稱不知情。檢警勘查扣案手機，從中掌握七人涉聯繫客戶換匯、代收人民幣、韓元等通聯記錄，依本刑七年以上的違反銀行法之非法經營國內、外匯兌業務，且其匯兌款項總數超過一億元等罪予以起訴。

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