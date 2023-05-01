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    台中高二男 遭6同學設局持球棒痛毆

    台中一名高中生遭其他同學設局約出來，持球棒痛毆。圖經變色特殊處理。（江和樹議員提供）

    台中一名高中生遭其他同學設局約出來，持球棒痛毆。圖經變色特殊處理。（江和樹議員提供）

    2023/05/01 05:30

    〔記者陳建志、歐素美、張瑞楨／台中報導〕台中一名高二男同學，疑似與女友分手沒處理好，上月廿一日晚間被另一名女同學約到潭子石牌公園見面，卻被三名男同學持球棒、徒手、用腳踹頭毆打受傷，另三人在旁看戲錄影；民眾黨台中市議員江和樹接獲陳情，質疑校方反映慢半拍，甚至事後還想掩蓋不想讓事情曝光；校方則否認，表示隔天得知就已進行校安通報，並請雙方家長到學校，並對打人同學做出「休學檢討」懲處。

    江和樹表示，接獲民眾陳情表示，台中某高中二年級張姓男同學，案發時被女同學用手機通訊軟體約到潭子石牌公園見面，結果到場發現變成六人（五男一女），才知遭人設局。

    其中，三名男同學出手毆打，一名林姓男同學更拿球棒猛打這名男同學的屁股，甚至用腳踹頭，該名男同學倒地仍不放過，另兩人也出腳踢該名男同學，其他二男一女則在旁看戲，還用手機錄下過程，受害的高中生目前身心受創，因害怕而恐懼上學。

    受害生身心受創 恐懼上學

    江和樹表示，初步了解，該名高中生因與前女友分手，其他同學因此看不順眼，想替這名女同學出氣，才叫其他女生把他約出來教訓，他強調，有人覺得校方反映慢半拍，甚至事後還想掩蓋，他覺得台中校園一再出事，呼籲「杜絕校園霸凌、維護孩童受教權、通報機制透明化、納入第三方機制」要求市府務必重視、展現積極作為。

    潭子分駐所表示，被害學生家長提告傷害，在場六人全部被傳喚，全依妨害秩序罪法辦，已一人到案，動手三人，另依傷害罪法辦。

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