非法持槍 刑期5年起跳罰千萬

詐團在臉書販售改造槍枝，警方 偽裝成買家訂購，卻收到菜籃袋。 （記者吳昇儒翻攝、取自臉書）

2023/05/01 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕在國內想買槍傍身，小心涉重罪外加巨額罰金。律師柯林宏指出，依槍砲彈藥刀械管制條例規定，未經許可持有具殺傷力槍枝，可處五年以上有期徒刑，還得併科一千萬元以下罰金。

柯林宏表示，武器原是用來對抗凶猛野獸或外族侵略，但現今卻常拿來作為犯罪使用，利用武器的威嚇性，達到犯罪目的；因此為了維護社會秩序、保障人民生命財產安全，才會制定槍砲彈藥刀械管制條例。

請繼續往下閱讀...

原住民獵槍、射擊運動 須經許可

該條例以禁止槍砲、彈藥、刀械取得為原則，並以刑罰為控制手段；但也有些特例，譬如尊重原住民族打獵習慣、射擊運動使用者或人民或團體正當收藏刀械者，須經主管機關許可，才能持有槍械刀械。

柯林宏說，依持有的槍砲彈藥刀械威力及種類不同，罰則也不相同，如持有火砲、肩射武器、機關槍、衝鋒槍、卡賓槍、自動步槍、普通步槍、馬槍、手槍或各類砲彈、炸彈、爆裂物，可處五年以上有期徒刑，併科一千萬元以下罰金。

若是持有鋼筆槍、瓦斯槍、麻醉槍、獵槍、空氣槍或其他可發射金屬或子彈具有殺傷力的槍砲，則處三年以上、十年以下有期徒刑，併科七百萬元以下罰金。

就算是持有彈藥或是主要組成零件，也得面臨六個月以上、五年以下有期徒刑，併科三百萬元罰金。呼籲民眾千萬不要一時衝動以身試法，否則不只要被關，還得罰錢。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法