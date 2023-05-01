為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　社會

    非法持槍 刑期5年起跳罰千萬

    詐團在臉書販售改造槍枝，警方 偽裝成買家訂購，卻收到菜籃袋。 （記者吳昇儒翻攝、取自臉書）

    詐團在臉書販售改造槍枝，警方 偽裝成買家訂購，卻收到菜籃袋。 （記者吳昇儒翻攝、取自臉書）

    2023/05/01 05:30

    〔記者吳昇儒／台北報導〕在國內想買槍傍身，小心涉重罪外加巨額罰金。律師柯林宏指出，依槍砲彈藥刀械管制條例規定，未經許可持有具殺傷力槍枝，可處五年以上有期徒刑，還得併科一千萬元以下罰金。

    柯林宏表示，武器原是用來對抗凶猛野獸或外族侵略，但現今卻常拿來作為犯罪使用，利用武器的威嚇性，達到犯罪目的；因此為了維護社會秩序、保障人民生命財產安全，才會制定槍砲彈藥刀械管制條例。

    原住民獵槍、射擊運動 須經許可

    該條例以禁止槍砲、彈藥、刀械取得為原則，並以刑罰為控制手段；但也有些特例，譬如尊重原住民族打獵習慣、射擊運動使用者或人民或團體正當收藏刀械者，須經主管機關許可，才能持有槍械刀械。

    柯林宏說，依持有的槍砲彈藥刀械威力及種類不同，罰則也不相同，如持有火砲、肩射武器、機關槍、衝鋒槍、卡賓槍、自動步槍、普通步槍、馬槍、手槍或各類砲彈、炸彈、爆裂物，可處五年以上有期徒刑，併科一千萬元以下罰金。

    若是持有鋼筆槍、瓦斯槍、麻醉槍、獵槍、空氣槍或其他可發射金屬或子彈具有殺傷力的槍砲，則處三年以上、十年以下有期徒刑，併科七百萬元以下罰金。

    就算是持有彈藥或是主要組成零件，也得面臨六個月以上、五年以下有期徒刑，併科三百萬元罰金。呼籲民眾千萬不要一時衝動以身試法，否則不只要被關，還得罰錢。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    網路公然賣土改槍 警扮買家 寄來菜籃袋
    2023/05/01 05:30

    網路公然賣土改槍 警扮買家 寄來菜籃袋
    網購遇詐 貨運、超商可退貨退款
    2023/05/01 05:30

    網購遇詐 貨運、超商可退貨退款

    遠東集團「遠揚之森」 板橋上質名宅
    社會今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播