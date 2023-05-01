網路公然賣土改槍 警扮買家 寄來菜籃袋

詐團在臉書販售改造槍枝，警方 偽裝成買家訂購，卻收到菜籃袋。 （記者吳昇儒翻攝、取自臉書）

2023/05/01 05:30

〔記者吳昇儒／台北報導〕近期國內槍擊案件頻傳，詐騙集團趁機在臉書一頁式廣告推出改造槍枝的販賣連結，廣告內直接傍身出槍枝擊發的畫面，讓民眾誤以為槍枝取得容易，吸引有心人士前往購買。基隆警方為避免槍枝氾濫，偽裝成買家訂購，沒想到卻收到菜籃袋，所幸及時向貨運業者申請退款止損。

基隆市警察局刑警大隊小隊長黃聖明在臉書上發現該廣告後，為了避免改造槍枝透過該方式散布，第一時間就向對方訂購槍枝，若能確定對方確實出售槍枝或是零件，就要循線將對方逮捕到案，並向上溯源。

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黃小隊長利用臉書的通訊軟體與對方取得聯繫之後，宣稱自己想要買一把打獵的槍枝，對方也很乾脆的回覆，打獵的槍枝精準度不需要太高，七千多元就有，便跟他要了地址，還表示直接貨到付款即可。

「收到東西時，真的讓人哭笑不得…」，沒過多久，就收到對方寄來的包裹，付款後打開，居然是一只尼龍網布製作的菜籃袋，小隊長當場傻眼，憂喜參半；喜得是對方並沒有販售改造槍枝，憂的是，不知道有多少人會上當，隨即到貨運公司申請退貨退款，並追出發貨地址，但卻發現是一處空屋。

另一警官買子彈發現有詐 直接退貨

另一名刑事警官盧順正也透過臉書管道向賣家購買槍枝，對方宣稱手槍要數萬元，子彈則賣一千元；盧警官心想以彈追人成本較低，便跟對方訂購子彈，協議從超商取貨、付款。

取貨當天，熱心的超商店員便提醒盧警官，包裹是境外寄出且非常輕，要他考慮一下是否要取貨；盧警官拿起包裹，發現內容物的重量不對，且搖起來也不像子彈的聲音，判斷是遇到詐騙，決定不領取，直接讓包裹退回。

詐團看準買槍 挨詐不敢報案

基隆市警察局刑警大隊副大隊長沈瑞坤指出，為了社會治安平穩，我國對於槍枝的相關規定較為嚴苛，就算只持有槍枝零組件，都會觸法；而販售改造槍枝的一頁式網站，是一種新出現的詐騙商品，看準民眾不敢報警說自己是上網買槍遇詐，十分惡劣，呼籲民眾千萬不要有購買改造槍枝的念頭，不只違法還可能上當受騙。

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