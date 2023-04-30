88槍案 作案機車找到了

學甲八十八槍槍擊案的作案機車被丟棄到曾文溪內滅證，案發五個多月後，終被警方打撈上岸。（警方提供）

2023/04/30 05:30

〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲「八八槍案」槍手孔祥志犯案時騎乘的機車，終於在案發五個多月後找到了！台南警方請求海巡署出動聲納協助搜尋，前天下午在台南西港溪埔寮段的曾文溪內將機車打撈上岸（見圖，警方提供），由於孔男供稱犯案衝鋒槍也被他丟進曾文溪內滅證，警方持續搜尋中。

犯案衝鋒槍也丟入曾文溪 搜尋中

孔祥志是在去年十一月十日凌晨犯下學甲八十八槍槍擊案，犯後騎作案機車經過曾文溪西港大橋往溪埔寮後就消失，當時警方調閱路口監視器找不到人車蹤影，研判槍手丟棄機車到溪內或搭膠筏出海丟車，動員人力往下游打撈，但一直打撈到台十七線國聖大橋仍無所獲。

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槍擊案主嫌「紅龜」洪政軍及孔祥志從中國押解返台歸案後，台南檢警專案小組多次借提二嫌，帶人前往曾文溪指認棄置作案車輛地點後，專案小組委請台南市義消特搜中隊、海軍水下作業大隊等擴大搜索河道，但因溪底泥沙混濁，多次搜尋還是無所獲。

專案小組仍不放棄，聯繫海委會海巡署艦隊分署支援聲納系統，協助測繪定位，前天執行探測打撈任務，終於在曾文溪河道中偵測到機車形狀的物體，由潛水人員協助打撈上岸，警方檢視車型認定與孔嫌犯案時所騎車輛相符。孔男供稱，先機車推入溪中，沿堤防走約十分鐘，再把衝鋒槍丟入溪中。

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