親友突傳訊借錢 查證後再匯防詐

金融界聞人鍾文智被詐走二千一百萬元，歹徒一句對話出現簡體字，讓他驚覺有異，趕緊查證，緊急止血。（記者邱俊福翻攝）

2023/04/30 05:30

TG行騙 多是盜帳號

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事局統計，詐騙集團透過通訊軟體Telegram（簡稱TG）行騙，去年共有七十八件，財損金額達三千三百多萬元，經分析大都是利用掌握以往聊天紀錄的特性，假冒帳號的本人，向通訊錄內的親朋好友借款，提升詐騙成功率。警方提醒，若突然接獲親朋好友以各種管道聯繫，並提到要借錢，務必先利用其他通訊方式向對方聯繫，確認真偽之後再借錢，多一分查證，就能少一分損失。

可隱藏手機門號防盜

警方表示，詐騙集團要入侵盜用民眾的Telegram帳號，必須取得通訊軟體的手機門號，再取得認證碼擷圖，因此要騙取帳號，最重要的是騙取民眾傳送擷圖，民眾為了避免自己帳號被盜，可設定隱藏手機門號，讓別人無法從盜取的友人帳號中輕易得知，也切勿輕易提供個資、驗證碼或傳送手機擷圖，給未經查證的對象。

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詐團盜得TG帳號後，會查看被盜者的聊天通訊紀錄，了解其親朋好友關係、近期聊天內容等，鎖定較可能得手的對象，以「周轉不靈、急需用錢」等話術包裝成陷阱，讓被害人的親友深信確實面臨急難需援助，直到匯款後就失去聯繫，或向本人查證確認後，才驚覺受騙。

警方呼籲，凡是透過通訊軟體傳訊息提及借款、投資等，就必須提高警覺，快向對方本人直接查證，以免受騙失金又打壞了親友感情。

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