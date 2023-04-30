不尋常！韓男先把行李寄回國

韓國情侶來台旅遊，女方卻離奇死在商旅，令人想起五年前在台北市發生的港女潘曉穎遇害案；香港籍男子陳同佳（左）在台灣殺害女友潘曉穎後潛逃回港，尚未來台投案。（歐新社檔案照）

2023/04/30 05:30

〔記者黃良傑、張文川／綜合報導〕來台自由行的韓籍李姓女子暴斃商旅，案情疑雲重重，雖然金姓男友堅稱李女生前毫無異狀，頭傷可能是自行跌傷，但法醫從死者左腦髓凹陷等傷勢研判，恐非一般跌倒造成，更不尋常的是，只有情侶二人來台，預定停留短短三天，行李不可能太多，為何金男欲返回韓國前，卻先把行李寄回？也因此讓檢方認定他殺可能性升高，才會採取聲押動作，相關疑點有賴檢警發揮偵查技巧，一步步解開。

行李箱內有無可疑之物 待解

這對韓國情侶來台旅遊，女方卻離奇死在商旅，令人想起五年前在台北市發生的港女潘曉穎遇害案，潘女也是和男友陳同佳來台旅遊，二人在旅館內起爭執後，潘女遇害，部分情節與李女命案有些相似，但港籍陳男選擇將潘女塞進行李箱搭捷運棄屍，金男發覺李女無呼吸心跳，則是叫救護車將女友送醫後不治，即使未來查明金男與李女死亡直接相關，除非有堅實證據認定金男行凶殺人，否則很有機會僅被認定涉及傷害致死、甚至過失致死等罪。

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據了解，李女死亡案中，現場床邊地板上採到兩滴血漬，確定是死者所留，但非大量失血，是否遭到清洗，檢警已鑑驗現場及化驗比對；因現場救護人員到場後曾施以急救，若因此留下少量血漬也有可能，故單憑這兩滴血，難以判斷案情走向。

案情另一關鍵是，「凶器」是什麼？法醫解剖發現，死者腦部有凹陷傷口，另左手腕、手肘的瘀青非致命傷，但相關傷勢也不是跌倒撞到這麼簡單，故不排除鈍器或近距離撞牆導致，但未在房內發覺可疑鈍器，目前也不清楚犯罪動機。

金男表示，他和死者都是上班族，已同居四年半，期間未有家暴或傷害事件；金男所言是否屬實，是檢警另一須查明釐清之處。

全案最不尋常的是，金男竟提前把行李寄回韓國，金男為何這麼做，行李箱內有無可疑之物，都是有待解開之謎。

檢警除朝殺人或傷害致死等方向偵辦外，也未排除只是單純意外；檢方昨表示，全案有疑點待釐清，任何可能都不會排除，目前尚未偵結，持續追查中。

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